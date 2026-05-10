宋宛穎遊說好姊妹同居 孖莊子璇與倪樂琳組女團SHE

宋宛穎（Sabrina）、莊子璇（Hilary）、倪樂琳（Ellyn）等16位《魔音女團》出席宣傳活動，3人一起受訪，對於被指大熱入圍組成女團，她們異口同聲表示「好希望」，宋宛穎形容賽事過程就像過山車一樣。她們肯定地說，不論最終是否能成為最後六位被選中入團的人，也不傷感情，私下她們經已自組女團為「SHE」（3人英文名頭一個字母），一定會齊上齊落。

宋宛穎幸有好姊妹陪伴

問到可有找投資者協助她們SHE成團出歌？宋宛穎笑言：「我要致電給鄔友正先生問問，因為他太太也是香港小姐師姐翁嘉穗。」倪樂琳表示印象中，香港小姐冠軍好少轉型女團，大多是演員或主持工作。宋宛穎的家人不在港，她表示平日有心事，都是幾位好姊妹安慰她，表明好想一起住。問一起住是否擔心容易發生磨擦？她們指做鄰居便可以經常見面。莊子璇笑稱可以在走廊打邊爐。倪樂琳稱，搬出來住之前，要先努力賺錢。

莊子璇令觀眾跌眼鏡

賽前被睇高一線的莊子璇在「團隊考試」中表現失色，遭韓國靚仔排舞老師Geon點名批評拖垮了整首歌，她表示，當時表演完畢還以為沒問題，怎知看剪輯片段時發覺舞步不齊，有點甩漏。事件令外界跌眼鏡？她笑言：「跌眼鏡是好事，如果之後真的成團，大家便可以執起眼鏡！（聽到評審的評論可會不開心？）不會，他們十分中肯，全都是發自內心，我有聽入耳。」

倪樂琳被讚反添壓力

倪樂琳被評判指其演出似成團的演出者，她說：「當刻聽到真的很開心！同時瞬間感壓力，因為知道自己有許多地方不足。」莊子璇補充，完成是日工作後，便晚上與媽媽吃飯慶祝母親節。倪樂琳同媽媽切蛋糕慶祝，而宋宛穎的媽媽身在澳門，「我明天有工作，今晚又不能到澳門，只能同媽咪視像！」