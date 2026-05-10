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葉子楣搵另一半要合眼緣 籌備榴槤酒店明年開業 考慮投資電影升格做監製

影視圈
更新時間：21:46 2026-05-10 HKT
發佈時間：21:46 2026-05-10 HKT

葉子楣今日（10日）出席一個母親節活動，她表示媽媽在世時，每年的母親節都會陪她，自從媽媽離開後就很得閒，笑言這些節日人很多，她寧願留在家獨處，一點也不覺得寂寞，反而嚮往一個人過很開心，問到現在可有追求者？她表示期待，但都要對方合眼緣，才可以考慮之後的事。

葉子楣用酬勞做投資

葉子楣最近進軍商界，與拍檔在馬來西亞籌備榴槤酒店，預計明年開業，稱現在有很多東西要學，問到投資幾多？她笑說：「本來對方是找我做代言，但我不想，提議不如用酬勞來投資，不過我很懶，拍檔很勤力，靠晒他，他都好有交帶，我們經常保持聯絡，我對他很信任。（要做商界女強人？）我都仲學緊，現在市道不好，能有另一個發展都是好事，疫情後大家都喜歡旅行，覺得旅遊業有得發展，但不敢講自己是旅遊達人。」講到幕前工作，葉子楣表示一直有在傾，但很多都是得個講字，直言投資電影需要資金，現在大環境不好，很多投資者都比較保守，問她可有想過自己投資電影或做監製？她笑謂都可考慮，也想多方面發展。

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