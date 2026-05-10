俞可程苦練獨唱洗甩「無性格」之名 鄧凱文怕聽批評認不懂消化

TVB綜藝真人騷《魔音女團》16位練習生李尹嫣（Victoria）、穎喬（Ziva）、邢慧敏（Sharon）、鄧凱文（Eris）、宋宛穎（Sabrina）、倪樂琳（Ellyn）、王汛文（Candice）、盧映彤（Skylar）、俞可程（Kanis）、廖慧儀（Jessica）、蔡華英（Emily）、倪嘉雯（Carmen）、莊子璇（Hilary）、喬美莎（Chelsea）、陳熙蕊（Blossom）、葉靖儀（Michelle）今日（10日）齊集觀塘，出席宣傳活動。

俞可程走音版《煎熬》有知音人

俞可程、鄧凱文受訪，俞可程指，由於比賽時歌曲由她先開口唱，故比賽前一星期勤練獨唱，加上之前陳潔靈指她演唱時沒有性格，可幸最終演出，陳潔靈讚她做出效果，惟劇組剪輯時沒有陳潔靈評論部份，她說：「待結果出來後，我便會把密集式訓練的片段放上網！」俞可程笑指，現在身邊太多人鍾意聽她唱《煎熬》︰「即使走晒音，大家也想聽，唱得好反而沒人那麼鍾意！」

俞可程對賽果封口

雖然俞可程、鄧凱文表示不可透露賽果，卻表示有機會入圍成團。鄧凱文指，近期有人問她可有後悔參加這賽事，她說：「本身我不覺得是甚麼一回事，但現在開始有點驚，因為自己實在太差勁！」俞可程也說：「一開始表現不好，是最真實的我們。有些缺陷，別人才會想去了解你。我們有努力，人們便會欣賞，我不介意把自己不太好的一面給觀眾看，做得不好便承認。」但鄧凱文聽到批評，就會放在心上，「不懂得消化。」

鄧凱文大壓力表演甩轆

俞可程有可能在《魔音女團》、《女神配對計劃2》兩個節目出現，她期望能成團，入到最後六個位置。提到母親節，俞可程會和媽媽食飯，昨已送恙、心意咭，「從港姐到今次比賽，媽媽無微不至。知我想減肥，每天清早便為我準備飯盒。」鄧凱文表示今日的表演，是送給在場的媽媽、嫲嫲，「不過演出時大壓力而失手！有點不而開心。我回家再表演一次完美版給她們看。」