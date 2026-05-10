章子怡前夫汪峰傳夜會神秘女 小19歲網紅女友刪光合照惹分手揣測 森林北吐露7字心聲

內地搖滾歌手汪峰的感情生活，向來是外界關注的焦點。自2023年10月與影后章子怡宣布結束八年婚姻後，他於翌年的「520」高調認愛小19歲的百萬網紅「森林北」（本名李巧）。這段看似甜蜜的新戀情，於近日陷入了分手的疑雲之中，微博上瘋傳兩人情變消息，伴隨著各種揣測，讓這段關係的未來走向變得撲朔迷離。

汪峰女友刪除二人甜蜜片段

近日網民指汪峰在4月底的深夜，被拍到於北京的別墅迎接一名神秘女子，兩人舉止親密。此消息一出，立刻引發連鎖反應。眼尖的網友發現，森林北火速刪除了個人社交平台上所有與汪峰相關的內容，包括當初官宣戀情的影片、甜蜜合照以及過往的互動紀錄，似乎是在用行動切割關係。更引人遐想的是，她近日發文寫道：「春生夏長，人間換了模樣，家裡的草都綠了嗎？」這段文字被網友解讀為暗藏玄機，強烈暗示感情中出現了不忠（被綠）。此外，兩人共同持股的公司近期發生股權變更，森林北的持股比例大幅下降，並退出實際經營，這一系列的商業變動，更讓外界堅信兩人感情生變。

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森林北稱未看過汪峰夜會女子影片

事件的女主角森林北於昨晚（9日），在直播中親自對此風波做出了回應，為這場疑雲投下了一顆震撼彈。在影片中，她首先表示，感情是私人問題，她不太願意因為這種事情佔用公共資源來博取眼球。隨後，她話鋒一轉，正面否認了傳聞，明確表示：「我們倆其實挺好的，沒有網上說的那樣。」對於所謂的「夜會神秘女」的影片或照片，她也直接回應：「沒有的，因為你們也沒有看到過，不要捕風捉影。」

森林北直播稱會為自己選擇負責

不過森林北一方面澄清兩人關係依舊穩定，但她也為未來留下了伏筆。她坦言，感情的事難以預料，未來是不可預期的，但她強調自己是成年人，可以為自己的任何選擇負責，也能照顧好身邊的家人與朋友。她向粉絲承諾：「如果未來有一天，真的有什麼變化，我如果想說的話，我會親自告訴大家，我不會讓大家去猜忌的。」目前汪峰尚未對此事做出任何回應，讓一班「食花生」的網民，相當期待。

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