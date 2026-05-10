「億萬駙馬」伍富橋豪辦Baby Shower富貴妻梁兆楹揭曉「伍梁液」性別 睇見呢隻色真實反應曝光

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）於2022年與富家女梁兆楹（Shirley）結婚，二人結婚近四年，早前開心宣布造人成功，BB乳名「伍梁液」，預產期在今年10月。伍富橋日前出席活動時，透露BB性別被太太保密，將辦baby shower公開。今日（10日）伍富橋富貴妻在社交平台分享影片，透露陀仔。

伍富橋派對場面盛大

伍富橋太太今日在IG分享影片，派對場面盛大，現場布置得極具心思，以清新地中海風格為主題，用上大量檸檬黃與天空藍作主色調，背景板飾有精緻的藍白圖案瓷磚，並擺設檸檬樹、鮮花和氣球，充滿夏日度假風情。派對上除有豐富的自助餐外，亦設有攤位遊戲，讓賓客競猜BB性別。

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伍富橋夫婦所辦的派對重頭戲，由二人一同主持BB性別揭曉儀式，在眾多親友的倒數聲下，伍富橋夫婦一同噴射手上的禮炮，頓時噴出漫天藍色彩煙與紙碎，現場隨即升起大量藍色氣球，宣告BB是個男孩。難掩興奮之情的伍富橋振臂高呼，場面非常熱鬧。

伍富橋：仔女都無所謂

伍富橋太太其後在影片的帖文中，以英文寫道：「Big thanks from our little man」，並加上「#itsaboy」、「#happymothersday」等標籤，正式公布喜訊腹中胎兒是兒子。早前伍富橋出席活動時，曾透露太太一直將BB性別保密，準備在派對上給他一個驚喜。伍富橋當時笑言：「仔女都無所謂，我自己也很喜歡女兒」，如今喜獲麟兒，相信同樣無比興奮。

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