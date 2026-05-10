群星齊慶母親節家人互動冧爆 彭羚為母按摩展孝心 黎姿、向海嵐、郭可盈晒靚爆母女照

每年的母親節一眾藝人均會在社交平台分享媽媽、仔女的合照，今年亦不例外，今日（10日）多位圈中人包括黎姿、郭可盈、曹敏莉、朱凱婷、向海嵐、關寶慧、胡定欣、楊千嬅、梁芷珮、孫慧雪、林芊妤（Coffee）等，都有在IG打卡，向母親表達愛意。

朱千雪遊日獲囝囝連環送吻

朱千雪在IG分享一家人到日本旅行的合照，畫面中她獲兒子又攬又錫，相當溫馨。而同樣到外地旅行的鍾慧冰與女兒林靜莉，更將影片上載至IG並留言：「陽光明媚的母親節，我們來到悉尼的Symbio Wildlife Park去餵袋鼠。袋鼠們都十分友善，也聰明得出奇，懂挑食呢。祝天下間所有媽媽，母親節快樂！」

朱凱婷努力成為更好母親

彭羚公開的影片展現孝順的一面，見到她為母親按摩，並簡單留言：「Happy Mother's Day #每天愛佢多一些 #好好珍惜每一天」。而朱凱婷分享兩母女打扮亮麗的合照，以英文留言，為人母的她仍在學習、感受和進步，每日都在努力成為更好的媽媽。就算面臨挑戰和困境，甚至被批評，但她永不放棄，並希望成為女兒最好的夥伴、導師和朋友。

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鄺文珣貼出與三子女合照外，又公開與母親的照片，透露心聲：「當我懷著第一個孩子的時候，心底湧起一股從未有過的強烈感覺：我要拚命保護我的孩子。當孩子慢慢長大後便越來越感到：最難的不是付出，而是放手。放手，真是世上最難的功課。即使我已經是三個孩子的媽媽，此刻的我，依然還在學習，依然覺得難以參透。」

鄺文珣感謝母親無聲的犧牲

鄺文珣也感謝母親：「即使內心感到疲憊的日子，你依然持續去愛、付出，並堅強站立。你無聲的犧牲、無盡的禱告，以及溫柔的愛，是將家人緊緊維繫在一起的力量。願每一位媽媽今天都感受到被看見、被珍惜，並被提醒：你的愛，是這世界最珍貴的禮物之一。特別想擁抱每一位把愛藏在思念裡的媽媽：孩子永遠活在你的愛裡，他們的愛也一直在你心中。願這份相信成為你的力量與安慰，讓這份愛繼續延續。祝大家母親節快樂！」

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連詩雅兩年前成為人母，感性表示：「有時我都忘記，原來我都已經係個媽媽。因為永遠在我媽媽眼中，我還是個寶，開始明白呢種感覺，因為唔敢相信我個女都就快2歲。祝所有媽媽母親節快樂，開開心心」。

王賢誌思念亡母彷彿未走遠

王賢誌貼出不同時期與亡母的合照，留言思念母親：「這是媽媽離開後的第五個母親節。這幾張合照，是我最捨不得滑過的回憶。看著你的笑臉，彷彿你從未走遠，只是換了一種方式陪伴在我身邊。思念無限，永遠懷念。Missing you so much, Mom.」

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