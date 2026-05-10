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陳曉東仍不信婚書全靠「盡量」 自認開明爸爸 唔怕愛女入行早拍拖

影視圈
更新時間：16:44 2026-05-10 HKT
發佈時間：16:44 2026-05-10 HKT

陳曉東（東東）將於6月19日再登紅館，舉行《NEON Reflections 30演唱會》紀念入行30周年，近日他接受商台《星光背後》專訪，除了分享今年推出兩首嘗試新風格的新歌，以及入行30年如何面對事業高低潮外，亦分享了與結婚逾12年的台灣太太王妤嫻的相處秘訣——「盡量」哲學。原來及至今天，在13歲經歷父母離婚的東東，仍然不相信一紙婚書；至於談及兩位分別12歲及11歲的女兒，東東自認是開明爸爸，不抗拒女兒們入行外，亦不怕女兒早拍拖。

陳曉東穿梭中港宣傳

東東近日穿梭中港宣傳6月個唱，太太多次陪伴身邊：「佢好熱心，後邊幫我處理好多嘢。我係一個原則性好強嘅人，有啲難搞，佢係遷就我多啲。」兩人年紀相差13歲，東東亦將愛妻由出身地台灣、帶到北京陌生地方生活，他感謝太太的付出，以及為他生了兩個女兒，但談及從前的他不相信婚姻，東東依然表示：「我依家都唔信（婚姻），不過盡量咋。結婚前我講過，大家都會幻想永恆，但我好實際，因為人同人相處，唔可以勉強，婚後我會盡量做，睇吓我適唔適合婚姻。」

陳曉東慾望減

問東東12年來如何「盡量」做？他說：「盡量為家庭諗多啲，唔再係小朋友，就盡量檢點自己多啲，亦要降低自己嘅慾望，會為屋企小朋友改變行為，盡量唔拈花惹草！」東東坦言結婚及當爸爸後已變宅男，工作以外絕少外出應酬，和太太亦很少摩擦，好少管束太太：「我原則性好強，一方面好硬，但只要唔觸碰我原則，基本上我都好free，你鍾意點就點，去邊就去邊，唔會叫你唔好做咩。」

陳曉東經常撞板

東東當年不理大部分家人反對，自己想方設法拜師戴思聰入行做歌手，30年來碰過不少壁。問到女兒曾於他內地巡唱亮相，會否有表演欲或有意入行？東東表示完全不抗拒，亦不怕女兒們經歷他所經歷過的傷害：「好多人問我呢個問題，我真係無諗，之前佢參與，因為貪玩又覺得爹哋就手。我會唔會幫？一個人嘅人生，幫得幾多？當佢哋去到咁上下年紀，我會想佢哋有選擇權，人去邊度都有機會受傷，行公園都會跌倒啦，你仲係細、需要我保護嘅年紀，你危險我會拉住你，但人生要自己去經歷，我只會畀意見，你選擇行咩路，咪由佢嘗試囉！」

陳曉東誇口「叱咤風雲」

至於女兒們快要踏入青春期，怕不怕面對女兒拍拖？東東說：「我唔係嗰啲掃興父母，我一啲問題都無！」問他當年是否也早熟？東東大笑說：「我都曾經叱咤風雲！哈！我覺得（拍拖）正常到不得了，最好你唔介意一齊響屋企，你響嗰邊玩，我響呢邊玩，你無阻住我，我無阻住你，注意安全，唔好亂嚟咪得囉。」他亦期望6月19日兩位女兒一起放暑假回港，與香港的家人團聚，齊齊支持他的紅館演唱會。

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