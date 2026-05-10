Jeremy、強尼演出中獲取療癒 黃靖程憑使命感再將《大象》搬上舞台｜名人雜誌
發佈時間：21:44 2026-05-10 HKT
MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、強尼與黃靖程（小龍），將由6月12日至21日假東九文化中心劇院演出9場舞台劇《大象的告別式2.0》。劇目第三度公演，由Jeremy接棒隊友陳瑞輝（Frankie）演男主角「陳朗」。首次演出舞台劇的Jeremy坦言最大挑戰是拋卻歌手唱腔，以全新方法演繹歌曲，當中更提及童年與媽媽的一份遺憾；強尼則坦言藉角色投射了自身經歷，慢慢放下對離別的執着；而身兼出品人、藝術總監及女主角的小龍，更自爆上輪公演期間曾因壓力爆煲，獨坐廁所崩潰爆喊，但憑着一份使命感繼續堅持下去。撰文：娛樂組、攝影：羅安強
強尼加碼唱歌
《大象的告別式》第三度公演，小龍坦言核心精神不會改變，但在不變的骨架上這個2.0版會更豐富，人物設定及歌單上均有調整，更特別為強尼和Jeremy加入新挑戰，小龍笑言：「強尼好鍾意唱歌，上次覺得他唱得太少，今次加多少少；而Jeremy我們又嘗試給他一點挑戰，我有看過他的演唱會，知他的range好闊，所以想今次的歌難度再高啲，他游刃有餘！」
Jeremy首演舞台劇
舞台劇於早前已開始綵排，對於首嘗舞台劇的Jeremy，最大挑戰是拋卻歌手的唱腔，他表示：「小龍教我點用舞台劇方法去演繹一首歌，而唔係普普通通咁去唱，完全係兩回事我唱一首歌可能會諗好多技巧，但小龍教我點樣純粹地去表達這個台詞，不要當他是一首歌，而是當一個台詞去做，是一個新鮮的方法。」
Jeremy深諳粵語歌精髓
這個領悟也延伸到在舞台劇上的語言選擇，Jeremy透露開會時曾推薦一首帶有英文歌詞的歌曲，卻被小龍婉拒，「她說英文一聽可能會出戲，要用返熟悉的廣東話去做，情感先可以最大限度釋放出來，所以我明白粵語歌對一個廣東話舞台劇係咁緊要。」強尼亦深感認同：「用歌曲去表達一些意思，力量是再大過台詞。」
強尼睇舞台劇取經
強尼再度飾演為逝者尋找失落碎片的Dr. Cheung，相比2023年的演出，他笑言近年多看不同舞台劇，相信再站台會有另一番感覺：「所有演出，你俾我做多次，一定會有其他諗法。這次因為對個角色對套戲有一定認知，又有新演員加入，每個人都有新的諗法，令到成件事改動唔少。」
黃靖程曾經崩潰爆喊
小龍同時肩負出品、藝術總監和女主角的重擔，她坦言平衡極其困難，「做演員其實好幸福，甚麼都不用理，排完戲就可以走，票房口碑點樣與自己無關。」但作為出品人涉獵範疇眾多，小龍自爆曾在上一輪演出期間壓力崩潰：「我試過坐在家中廁所喊。問點解要搞到自己咁辛苦？但我覺得這個使命感是build in在入面，捱過了之後，都會想繼續搞。」而小龍最強的後盾，是家人無條件的支持：「我父母就是我最好的支持，我可以無後顧之憂咁掟個女給他們，我真的好愛他們。」
Jeremy呈現全新「陳朗」
談到為何選Jeremy接演「陳朗」，小龍笑言Jeremy在她的世界一直是像精靈般的存在，「一開始都有諗，到底他能否真的放到下來人間？因為這個角色好貼地。我都跟花姐商量了一陣子，而Jeremy之前都有看過這齣劇，如果他自己睇完都覺得可以做到，我深信我有些甚麼的想法都不重要。」
Jeremy享受過程
原來Jeremy對舞台劇早已躍躍欲試，每次看完隊友的舞台劇都會想：「我做會點呢？究竟能唔能夠做到？」他續指很喜歡這個劇本，有很多感動位，更主動舉手想做「好悲情的人」。他亦表示很享受大家討論劇本的過程：「一開始可能大家有爭拗，後尾講吓講吓又覺得這個方向幾好，我第一次經歷這種劇本討論，覺得好正。」
強尼形容舞台劇是「最好課堂」
強尼亦享受這種討論，他指平日拍電視或電影可以討論的時間很短，但舞台劇就有充裕空間：「因為有時間，咪試吓得唔得，唔得仲可以返轉頭。」形容排練舞台劇是「最好的課堂」，並笑言：「最重要是不用交學費，仲有錢收。」Jeremy亦表示：「有一個半月時間，可以望住前輩們的演繹，是很好的訓練。」
黃靖程的遺憾
《大象》的故事背景設定在一個亡者離世後暫留的空間，小龍介紹道：「這個空間是一個人死了之後會去到的地方。強尼是海關負責人，我和馮志佑幫助死者放下遺憾，然後去下一個旅程，直到神秘男子陳朗（Jeremy飾）突然闖入，一切隨之改變。」而劇本創作起源，來自小龍一位突然消失的好友，「他不是移民或者死亡，總之就消失了，所以我好想寫一套關於一個人在生命中消失的戲。」
Jeremy討厭告別
劇本以「遺憾」為主題，Jeremy分享童年時，因父母分開常與母親分隔兩地的經歷：「其實我是一個好討厭告別的人，因為細個成日要跟媽咪分開。爹哋媽咪分開了，我返鄉下住，每一次見面可能得暑假，一係我飛過去，一係她飛返來，所以我由細到大都好討厭道別。」
Jeremy從劇本中領悟
但這次Jeremy透過劇本，感覺到其實道別也是一件好事，或許是一個新開始，「這個舞台劇好多時令我想起一些親人，跟他們告別的時候，我好像沒好好告別，沒珍惜每一次相處，這些都是我的遺憾。」
強尼未能接受朋友離開
強尼則認為每人活到不同的階段，都有不同遭遇，必須靠自己走過，才會放下遺憾，他又分享了面對離別時的真實過程：「有個朋友離開，我係逃避，覺得他好像沒走，不去碰它就不用面對，又會諗唔會成日call個friend。我無好認真去接受這件事，後來係慢慢用好長時間去接受。」他體悟到：「如果有一日你放得低，就會覺得輕點。」這個劇對他來說，正是極好的情感投射與療癒出口。
李駿傑服裝：Lane Crawford、造型：PIPA Creative；黃靖程服裝：@apee_official