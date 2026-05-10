Jeremy、強尼演出中獲取療癒 黃靖程憑使命感再將《大象》搬上舞台｜名人雜誌

MIRROR 成員李駿傑（ Jeremy ）、強尼與黃靖程（小龍），將由 6 月 12 日至 21 日假東九文化中心劇院演出 9 場舞台劇《大象的告別式 2.0 》。劇目第三度公演，由 Jeremy 接棒隊友陳瑞輝（ Frankie ）演男主角「陳朗」。首次演出舞台劇的 Jeremy 坦言最大挑戰是拋卻歌手唱腔，以全新方法演繹歌曲，當中更提及童年與媽媽的一份遺憾；強尼則坦言藉角色投射了自身經歷，慢慢放下對離別的執着；而身兼出品人、藝術總監及女主角的小龍，更自爆上輪公演期間曾因壓力爆煲，獨坐廁所崩潰爆喊，但憑着一份使命感繼續堅持下去。撰文：娛樂組、攝影：羅安強

強尼加碼唱歌

《大象的告別式》第三度公演，小龍坦言核心精神不會改變，但在不變的骨架上這個 2.0 版會更豐富，人物設定及歌單上均有調整，更特別為強尼和 Jeremy 加入新挑戰，小龍笑言：「強尼好鍾意唱歌，上次覺得他唱得太少，今次加多少少；而 Jeremy 我們又嘗試給他一點挑戰，我有看過他的演唱會，知他的 range 好闊，所以想今次的歌難度再高啲，他游刃有餘！」

黃靖程與強尼再度攜手演出《大象的告別式》，今次加入了Jeremy當男主角，變成《大象的告別式2.0》。

《大象的告別式2.0》將於6月12日至21日假東九文化中心劇院演出9場。

Jeremy 首演舞台劇

舞台劇於早前已開始綵排，對於首嘗舞台劇的 Jeremy ，最大挑戰是拋卻歌手的唱腔，他表示：「小龍教我點用舞台劇方法去演繹一首歌，而唔係普普通通咁去唱，完全係兩回事我唱一首歌可能會諗好多技巧，但小龍教我點樣純粹地去表達這個台詞，不要當他是一首歌，而是當一個台詞去做，是一個新鮮的方法。」

Jeremy接棒MIRROR隊友Frankie演《大象的告別式》男主角「陳朗」。

首演舞台劇的Jeremy，最大挑戰是拋卻歌手的唱腔。

大相. 《大象》是一個關於遺憾與告別的故事，Jeremy、小龍和強尼各有體會。

Jeremy 深諳粵語歌精髓

這個領悟也延伸到在舞台劇上的語言選擇， Jeremy 透露開會時曾推薦一首帶有英文歌詞的歌曲，卻被小龍婉拒，「她說英文一聽可能會出戲，要用返熟悉的廣東話去做，情感先可以最大限度釋放出來，所以我明白粵語歌對一個廣東話舞台劇係咁緊要。」強尼亦深感認同：「用歌曲去表達一些意思，力量是再大過台詞。」

「小龍」黃靖程笑指Jeremy是如精靈一般的存在，曾想過他能否演繹此貼地角色。

強尼睇舞台劇取經

強尼再度飾演為逝者尋找失落碎片的 Dr. Cheung ，相比 2023 年的演出，他笑言近年多看不同舞台劇，相信再站台會有另一番感覺：「所有演出，你俾我做多次，一定會有其他諗法。這次因為對個角色對套戲有一定認知，又有新演員加入，每個人都有新的諗法，令到成件事改動唔少。」

強尼笑言近年多看了不同的舞台劇，相信再演《大象》會有另一番感覺。

黃靖程曾經崩潰爆喊

小龍同時肩負出品、藝術總監和女主角的重擔，她坦言平衡極其困難，「做演員其實好幸福，甚麼都不用理，排完戲就可以走，票房口碑點樣與自己無關。」但作為出品人涉獵範疇眾多，小龍自爆曾在上一輪演出期間壓力崩潰：「我試過坐在家中廁所喊。問點解要搞到自己咁辛苦？但我覺得這個使命感是 build in 在入面，捱過了之後，都會想繼續搞。」而小龍最強的後盾，是家人無條件的支持：「我父母就是我最好的支持，我可以無後顧之憂咁掟個女給他們，我真的好愛他們。」

朋友突然消失，令小龍很想寫關於一個人在生命中消失的戲，因而創作了《大象的告別式》。

Jeremy 呈現全新「陳朗」

談到為何選 Jeremy 接演「陳朗」，小龍笑言 Jeremy 在她的世界一直是像精靈般的存在，「一開始都有諗，到底他能否真的放到下來人間？因為這個角色好貼地。我都跟花姐商量了一陣子，而 Jeremy 之前都有看過這齣劇，如果他自己睇完都覺得可以做到，我深信我有些甚麼的想法都不重要。」

Jeremy呈現全新「陳朗」。

Jeremy指小龍教他用舞台劇式唱法，所以拋卻歌手唱腔是今次最大挑戰。

上次由Frankie扮演男主角「陳朗」，今次會由Jeremy接棒演出此角色。

Jeremy 享受過程

原來 Jeremy 對舞台劇早已躍躍欲試，每次看完隊友的舞台劇都會想：「我做會點呢？究竟能唔能夠做到？」他續指很喜歡這個劇本，有很多感動位，更主動舉手想做「好悲情的人」。他亦表示很享受大家討論劇本的過程：「一開始可能大家有爭拗，後尾講吓講吓又覺得這個方向幾好，我第一次經歷這種劇本討論，覺得好正。」

Jeremy透過劇本，終於體會到向珍惜的人道別之重要性。

Jeremy享受創作過程。

強尼形容舞台劇是「最好課堂」

強尼亦享受這種討論，他指平日拍電視或電影可以討論的時間很短，但舞台劇就有充裕空間：「因為有時間，咪試吓得唔得，唔得仲可以返轉頭。」形容排練舞台劇是「最好的課堂」，並笑言：「最重要是不用交學費，仲有錢收。」 Jeremy 亦表示：「有一個半月時間，可以望住前輩們的演繹，是很好的訓練。」

強尼在劇中再度飾演為逝者尋找失落碎片的Dr. Cheung。

黃靖程的遺憾

《大象》的故事背景設定在一個亡者離世後暫留的空間，小龍介紹道：「這個空間是一個人死了之後會去到的地方。強尼是海關負責人，我和馮志佑幫助死者放下遺憾，然後去下一個旅程，直到神秘男子陳朗（ Jeremy 飾）突然闖入，一切隨之改變。」而劇本創作起源，來自小龍一位突然消失的好友，「他不是移民或者死亡，總之就消失了，所以我好想寫一套關於一個人在生命中消失的戲。」

小龍在劇中扮演幫助死者放下遺憾的角色。

小龍身兼出品人、藝術總監及女主角三重身份，《大象》上輪公演期間一度壓力大到崩潰爆喊。

Jeremy 討厭告別

劇本以「遺憾」為主題， Jeremy 分享童年時，因父母分開常與母親分隔兩地的經歷：「其實我是一個好討厭告別的人，因為細個成日要跟媽咪分開。爹哋媽咪分開了，我返鄉下住，每一次見面可能得暑假，一係我飛過去，一係她飛返來，所以我由細到大都好討厭道別。」

Jeremy自言討厭告別。

Jeremy兒時常與母親分隔兩地，所以以前他十分討厭道別和分離。

Jeremy 從劇本中領悟

但這次 Jeremy 透過劇本，感覺到其實道別也是一件好事，或許是一個新開始，「這個舞台劇好多時令我想起一些親人，跟他們告別的時候，我好像沒好好告別，沒珍惜每一次相處，這些都是我的遺憾。」

Jeremy認為告別未必是壞事，或許這是也代表着一個新開始。

Jeremy與Edan曾捧Frankie場一起看《大象》，那時他已經喜歡此劇本。

強尼未能接受朋友離開

強尼則認為每人活到不同的階段，都有不同遭遇，必須靠自己走過，才會放下遺憾，他又分享了面對離別時的真實過程：「有個朋友離開，我係逃避，覺得他好像沒走，不去碰它就不用面對，又會諗唔會成日 call 個 friend 。我無好認真去接受這件事，後來係慢慢用好長時間去接受。」他體悟到：「如果有一日你放得低，就會覺得輕點。」這個劇對他來說，正是極好的情感投射與療癒出口。

強尼認為人生中一些難過的經歷，必須靠自己走過，才能放下遺憾。

強尼再度飾演為逝者尋找失落碎片的Dr. Cheung，他透露曾逃避好友的離開，這劇是他情感投射與療癒出口。