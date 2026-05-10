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Jeremy接力同MIRO見面 感性擁抱患病歌迷 Frankie出道第七年信心大增

影視圈
更新時間：15:16 2026-05-10 HKT
發佈時間：15:16 2026-05-10 HKT

《Hi MIRO！Garden Party 2026》第三場見面會由Jeremy（李駿傑）接力登場，一開場Jeremy便走進觀眾席獻唱《Away》，瞬間炒熱全場氣氛，接着進行「花仙子」福利，他走上觀眾席與粉絲互動，不但向MIRO握手、摸頭、餵食餅乾、抱抱，更「霸氣命令」MIRO對望10秒，引發全場哄動。

李駿傑面對「七年之癢」

其後Jeremy獻唱出道作品《夢言》，並邀請四位粉絲為其寫生，之後更向四位畫手送出心思禮物，其中有購自台灣的《解答之書》，Jeremy 解釋若生活遇到困難時，可用解答之書尋找答案。其餘三份禮物分別是購自泰國的香薰蠟燭、戒指，以及Jeremy平日愛用的面膜。Jeremy又與MIRO分享心底話，他坦言出道第八年，難免面對「七年之癢」，所有關係都不可能永遠維持在High Energy，只希望追隨他的Unicorn（粉絲暱稱）都能開心，每次見面都只記住快樂美好的回憶。

李駿傑三十而立

隨後，Jeremy認出一位患病的粉絲，隨即送上溫暖擁抱並加油打氣，更一度感觸落淚。展望未來，Jeremy自認「大個仔」，已向公司申請再開演唱會，三十而立的他希望大膽主動爭取每一個機會。最後他帶領全場Unicorn戴上獨角獸頭飾，並應粉絲要求手持獨角獸公仔，擺出多款High Fashion Pose、大派愛心等各種「飯撒」，令全場尖叫不斷。 

Jeremy自認「大個仔」。
Jeremy自認「大個仔」。
Jeremy一度感觸落淚。
Jeremy一度感觸落淚。
Jeremy展望未來，已向公司申請再開演唱會。
Jeremy展望未來，已向公司申請再開演唱會。
Jeremy三十而立，希望大膽主動爭取每一個機會。
Jeremy三十而立，希望大膽主動爭取每一個機會。

陳瑞輝秘變《IT狗2.0》Never

至於第四場見面會則由Frankie（陳瑞輝）接力，他以歌曲《皮思苦》巡迴全場與 MIRO 近距離接觸，MIRO紛紛大讚「靚仔」。他更花式寵粉，不但搞笑以Fashion形式蹲下綁鞋帶讓MIRO拍照，更應要求現場即席化身熱播劇集《IT狗2.0》Never一角，以Never式同MIRO打招呼，引發全場爆笑。Frankie表示若他是花，必定是一朵太陽花，永遠向着太陽的「皮寶寶」（粉絲暱稱）。一向疼愛粉絲的Frankie與幸運粉絲親密互動，電力十足，更邀請粉絲上台畫畫並送出珍貴禮物，包括硅藻土、Never戲服、個人自家品牌衣飾及3張簽名即影即有，讓MIRO將愛意帶回家。

陳瑞輝唱《每一個明天》送心意

自言還未習慣以肉麻說話表達愛意的Frankie，演唱《每一個明天》，以歌聊表心意，多謝MIRO一直的支持。他表示七年來藉着劇集、舞台劇及演唱會不同範疇的表演機會，令他信心大增，進步不少，更從容地面對舞台，更透露即將推出新歌，希望大家能見證他的進步，令全場大叫期待。最後，大會將Never的大作「Touchwood App」實體化為飾物，全場揮舞touchwood邊叫口號 「Touchwood Touchwood everything be good」大合照，在歡笑聲中圓滿結束。

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