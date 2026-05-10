《午夜凶鈴》原著作者鈴木光司逝世享年68歲 筆下「貞子」成經典恐怖片最強凶靈

日本經典恐怖片《午夜凶鈴》原著小說作家鈴木光司前日（8日）於東京某醫院病逝，享年68歲。他曾寫下《RING》小說系列、《暗水幽靈》等經典恐怖小說，其作品亦陸續被拍成人氣影視作品，其中在90年代帶起日本恐怖片風潮的《午夜凶鈴》被公認為恐怖片經典，片中冤靈「貞子」更獲封為電影史上最強凶靈，而「貞子」從電視螢幕爬出來的驚嚇一幕，亦令無數觀眾嚇破膽，掀起社會現象級的恐怖熱潮。

鈴木光司憑《RING》成名

鈴木光司出生於日本靜岡縣濱松市，畢業於名校慶應大學。未成名前他擔任全職主夫，其任職高中教師的太太則一力承擔家計，以支持丈夫的寫作事業。鈴木致力寫作之餘，亦落力照顧家庭，用心撫養兩名女兒，被譽為「文壇最佳父親」。1990年憑藉小說《樂園》榮獲日本奇幻小說大獎優秀獎正式出道，1991年出版的《RING》以錄影帶詛咒的創新設定，一炮而紅，《RING》的續作《螺旋》更令他獲頒吉川英治文學新人獎。

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《午夜凶鈴》成經典恐怖片

1998年《RING》被中田秀夫導演改編成電影《午夜凶鈴》，由當時剛走紅的松嶋菜菜子和真田廣之主演，影片旋即成為全球大熱恐怖片，並相繼於1999年被拍成申恩慶、裴斗娜主演的韓版──《午夜冤靈》，及於2002年改編為美版──《七夜冤靈》（The Ring），由金像提名女星娜奧美禾絲（Naomi Watts）主演。鈴木因此奠定「日本恐怖大師」地位，並獲封為「日本史提芬京（Stephen King）」。其另一部名作《暗水幽靈》亦於2002年被中田秀夫拍成電影《鬼水凶靈》，並於2005被拍成美版──《雨夜閃靈》（Dark Water）。

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