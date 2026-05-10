方力申結婚生女贏世錦賽迎Perfect Moment 解鎖紅館夢：做到25年係奇蹟｜名人雜誌

方力申從運動員轉型為藝人，25年的演藝生涯中，既是歌手、演員亦做過主持，然而在螢光幕前勇於表達自己的小方，私下卻認為自己能做到現在是一個奇蹟，直言以前顧慮多、無自信，但現在心態不同，既然別人都不怕給他機會，自己就要盡力做到最好，尤其是結婚生女後，更覺得自己要做好女兒的榜樣。小方即將首次於紅館舉行演唱會，並取名為「Perfect Moment」，正正是因為現在是他人生中的最好時間。撰文︰黃佩麗、攝影︰林賓尼

方力申的第一次

方力申將於5月15日及16日首度在紅館舉行《Perfect Moment最佳時間演唱會2026》，他表示原本只辦一場，現在加至兩場，更緊張及興奮，透露之前在內地做音樂會都只是做一場，未試過連續兩場，「演唱會比音樂會時間長，加上又是在自己屋企（香港）、在紅館開，本來開一場覺得無問題，唱多啲歌跳多啲舞都可以應付，但兩場就有賣飛壓力，我未試過連續做兩場，之前在內地做巡迴，都是一個地方做一場，所以真的很緊張，希望兩場都有人來看。」

小方榮升人夫及人父更勝出世錦賽，如今又首度開紅館騷，無疑是他人生中的Perfect Moment！

近排小方都積極操肌，落力備戰紅館騷。

小方之前在內地舉行巡迴演唱會，更安排「高仿鄧麗欣」合唱。

方力申自認唔叻

方力申續說，能在紅館開騷是成就解鎖，因每個歌手都有紅館夢，20幾歲做歌手就已有紅館夢，但始終開不成，於是已放下多年，又坦言一直覺得自己在各方面都不是太叻，「我跳舞不叻，講嘢不叻，又無天才表演，人哋未睇我個騷，我已經覺得會悶。（咁無自信？）我是有自知之明，所以能在這行做到20幾年是一個奇蹟，我無諗紅館好多年，直到公司同我講攞到紅館個期，初時都無太大感覺，慢慢想得多了，發覺就算我無在紅館開過騷，我都時常到紅館，無論是去睇騷、做嘉賓或出席頒獎禮，我都有上過紅館，今次終於到自己在紅館做騷，不枉我做了20幾年藝人，既然別人都不怕給我機會，我就要盡力做到最好！（攞紅館檔期是公司幫你爭取？）在不同時段都有幫我爭取，但之前都不成功，直到上年父親節，我公布太太懷孕後，紅館就批咗呢個期，我都覺得好神奇，去年是我人生最特別的一年，我結婚又生BB，游水的事業在世錦賽都拎咗3個獎，所以上年是人生最特別一年。」

小方笑言自己能做到現在，算是一個奇蹟。

小方的寶貝女腳頭好，他則大讚是太太旺夫。

方力申感觸 全家見證贏獎牌

當問到是否女兒腳頭好時，方力申即笑指是太太旺夫，並謂去年最大的感觸並非是為人夫為人父，而是在新加坡出戰世錦賽，在男子45至49歲組別200米背泳游出2分16秒84，以0.14秒優勢力壓對手封王的時候，「父母、弟弟、太太、太太肚入面的BB都一齊來看我比賽，當贏咗的時候真的有很大感觸，因為我無想過會重新愛上游水，然後再比賽又有家人來看，感覺就似是回到20幾年前，全家人都來睇我比賽的時候。」

小方直言以前顧慮多、無自信。

小方感觸父母、太太及細佬能齊齊見證他攞獎。

方力申再愛上游水

問為何會重新愛上游水？方力申表示退役後已很少再想比賽的事，因一次45公里的慈善環島泳，才再次愛上游水，「游返水後覺得不要浪費，於是就參加比賽，開始時再練水時很辛苦，有想過不要再游，但我的興趣中，做得最好的是游水，好勝心就回來了。現在游水的心態和以前做運動員不同，以前是和最佳時間去比賽，現在就是和年紀去比賽，現在覺得快過同年的人已經好成功，不需要和自己個人最佳時間比賽，我這個年紀可以游到幾快呢？45歲最快的時間是幾快呢？去到46歲又可唔可以快過45歲呢？究竟是你年紀大到無得再快，還是你仲可以在你的歲數達到你的極限呢？入面都有很多學問，亦有很多目標去追求，在我的歲數組別中都有一個世界紀錄，雖然不是遙不可及，但又無一定要打破紀錄的心態，因為都幾難的，哈哈。始終我現在不是全職運動員，爸爸看完我比賽都說，以前我是業餘，是學生運動員，其他人是全職，業餘鬥全職不夠鬥，現在大家都是業餘，成績就拉近。」

小方直認當下多了好多需要考慮和顧慮的事。

小方因為參與45公里慈善環島泳，再次愛上游水。

方力申希望做女兒偶像

方力申笑言會一直游下去，指世錦賽90幾歲都可以參加，「睇下是邊樣嘢不見得人先，是時間不見得人先，還是身形不見得人先，我睇到90幾歲組別的成績是佩服到五體投地，80、90歲時行都未必行得到，還可以游到咁快，是一件很振奮的事，也是一個動力令自己去做，希望小朋友將來看到爸爸攞過獎，會當我是偶像。」

小方希望做女兒偶像。

小方不時都會分享與餅印囡囡的幸福合照。

方力申事事以妻女為主

方力申紅館演唱會以「Perfect Moment」為主題，他直言當下就是他人生中最好和最幸福的時間，笑謂有了家庭後，現在事事以太太和女兒為主，對將來也有很多計劃和擔憂，「除了會諗小朋友的將來，也會諗太太，分擔她的擔憂，養兒一百歲，長憂九十九， 除了自己，也要疏理太太的情緒和擔憂，所以會多咗好多的考慮和顧慮。」

小方對將來有很多計劃和擔憂。

太太葉萱之前出了韓文版自傳，勇敢說出那段不幸經歷。

方力申俾人鬧到慣

方力申太太葉萱因過往的經歷一度成為網民討論的話題，方力申表示全家人都很支持太太，即使外間的聲音曾為太太帶來壓力，他都會一直在身邊支持，「她經歷過這些事，都好睇她點去面對，她之前出了自傳，是以韓文出版，她到今日都還在掙扎要不要出中文，或翻譯其他語言，她在韓國攞過獎表揚她的發聲和勇敢，但在香港就會有不同的聲音，其實部分原因都是因為她是我太太，我就俾人鬧慣，到今日已經不太介意其他人，但她並非這樣，我有對她說，如果真的很介意，會被輿論影響就不要出，我想她在一個最舒服的環境做她想做的事。（有想過幾時同小朋友講媽媽的事？）沒有想過，但不會主動讓她接觸宗教，我們現在都無信仰，當然小朋友將來有自己的發展，我們不會引導她。」

方力申Make up︰Yen Lai、Hair︰Kin Tam@ ILCoplo、Outfit︰@markfastasia