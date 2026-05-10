黃淑蔓挑戰《唱錢》成功四次100%拍子準確率破紀錄 兩奪金像獎曾遭非禮陷小三傳聞

由森美、郭偉亮（Eric Kwok）主持的互動音樂Game Show《唱錢》，最新一集有實力派歌手黃淑蔓（Feanna）進行挑戰。黃淑蔓賽前充滿鬥志，表示自己是主動報名參加，旨在挑戰自己，更豪言「係為咗挑戰Monster先嚟呢個節目㗎！」最終黃淑蔓成功打爆機，勇奪3萬港元獎金，其穩定發揮，引發網民熱烈討論。

黃淑蔓唱功穩定

黃淑蔓唱功根基紮實，在節目中挑戰多首不同風格的歌曲，當中包括對黃淑蔓別具意義、由其經理人林珊珊原唱的《戀愛預告》，以及經典兒歌《多啦A夢》等。黃淑蔓的表現讓主持大為驚艷，節目中更「破紀錄」地收穫4次100%拍子準確率，所有歌曲的綜合評分均在90%以上。黃淑蔓最終以成功過關，成功挑戰Monster級歌曲《I Will Always Love You》，獲得93.8%的高分，順利「打爆機」。

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節目播出後，黃淑蔓的表現迅速成為網上熱話，大批網民湧入社交平台留言，對黃淑蔓的唱功讚不絕口。大部分網民評論稱讚黃淑蔓「有實力」、「唱得好好聽」、「簡直是行走的CD」。有網民表示：「黃淑蔓唱功真係超勁，由《那一天我們會飛》已經好鍾意佢把聲」、「簡直係樂壇清泉，有技巧又有感情」、「聽出耳油，終於唔係靠個樣」。

黃淑蔓被睇好5年內做天后

更有不少網民認為黃淑蔓前途無限「5年內天后」、「未來既歌后」、「超好聽，牙黃一定要紅呀！」。對於黃淑蔓出道11年，有網民感嘆「佢值得更紅」，並希望她能繼續進步，在樂壇發光發亮。

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黃淑蔓早在14歲時出道，2015年憑電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》，贏得金像獎「最佳原創電影歌曲」，同時成為歷來最年輕的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇生力軍」得主。黃淑蔓於2023年跟譚旻萱、連家穎組成女團《Me&》，今年憑電影《再見UFO》的主題曲《華富一號》，在「第44屆香港電影金像獎頒獎典禮」上再奪「最佳原創電影歌曲」獎項。

黃淑蔓人紅是非多

現年24歲的黃淑蔓人紅是非多，去年10月曾在網上自爆在尖沙咀街頭，遭陌生男子故意碰撞膊頭及大髀，當日其打扮保守，感受到被侵犯，更對途人冷漠的態度好無助。此外，網上熱話「W姓大胸女歌手做小三」事件，矛頭一度直指黃淑蔓，其後黃淑蔓在社交平台發文，「唔係我，大家唔使估」，否認傳聞。

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