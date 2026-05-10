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波波黃婧靈探訪蔡瀾創辦「明星飯堂」 大歎張曼玉李玟至愛煀乳鴿

影視圈
更新時間：02:15 2026-05-10 HKT
發佈時間：02:15 2026-05-10 HKT

黃婧靈（波波）在新一集《美食新聞報道》中，孖蔡景行（行仔）再度出擊，來到九龍城一間外表不顯眼，卻是明星飯堂的菜館，已故美食家蔡瀾有份創辦，主打實而不華的家常菜。

洪金寶喜歡招牌炒豬雜

店內見到不少明星到此一遊的簽名，計有洪金寶、張國榮、黃子華、鄭伊健、鄭丹瑞等，單睇簽名已值回票價。菜館崔老闆細數光顧過的明星、名人喜好，他表示女星如張曼玉及已故的李玟最愛店內的秘製煀乳鴿，賣點是以秘製醬汁將乳鴿煀熟，做法就如煀鮑魚一樣，每次二人一點便是兩隻才夠吃。至於出名為食的「大哥大」洪金寶喜歡重口味，招牌炒豬雜就成為他至愛菜式。行仔話餸菜各有所好，但獲眾人一面倒追捧的非蓮藕章魚煲豬骨湯莫屬，他說︰「一飲落去就飲到甜味，包括肉、蜜棗同陳皮嘅甜，冬天飲仲舒服，成個人暖笠笠。」

Aki傳授韓國隱藏「求食」秘技

此外，港韓國人李明憲（Aki）則帶伍倩彤（Gillian）到中環，品嘗主打海鮮的濟州菜，Aki更即場傳授韓國隱藏「求食」秘技︰「喺韓國如果唔夠食，可以同oppa用韓語講『請給我免費招待』，佢就會請你食嘢。」Gillian即場對顏值爆燈oppa侍應活學活用，同時狂派心心務求一擊即中，此招果然奏效，靚仔侍應為他們免費送上一碟濟州名物黑豬肉片，令Gillian非常有成功感。

港韓國人李明憲（Aki）則帶伍倩彤（Gillian）到中環，品嘗主打海鮮的濟州菜。
港韓國人李明憲（Aki）則帶伍倩彤（Gillian）到中環，品嘗主打海鮮的濟州菜。

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