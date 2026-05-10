白安《路邊野餐》2026巡演加碼 7月赴天津西安等地「開餐」

「創作才女」白安繼去年9月發行以電子音樂為主軸的第五張唱作專輯《星期八Eighth Day》，更陸續走過台北、台中、高雄、北京等9座城市展開《路邊野餐》巡迴演唱會，帶領大家走進不存在的「星期八世界」；接下來，白安也將展開2026全新場次的《路邊野餐》巡迴演唱會，前往天津、西安、長沙、杭州等地，到各個城市與大家用音樂野餐！演唱會一路從2025年初秋唱進2026年暖夏，白安興奮表示：「《星期八》是一張很夏天的專輯，而夏天終於要來了，我很期待能在剛剛好的季節分享最貼切的音樂給大家」！

白安做五月天北京開場嘉賓

近期白安行程依舊滿檔，日前登上北京鳥巢擔任師兄五月天開場嘉賓，並走訪各大城市與校園與歌迷近距離見面，同時也參與鶯歌新北美術館開館周年演唱會演出。緊接着，她將於今日搭船前往小琉球參與「琉住你音樂會」，持續帶來貼近土地、深入不同場域的現場表演。談及小琉球，白安回想起無奈的回憶但也相當期待地說：「上次到小琉球時因感冒發燒，留下的記憶有些模糊，這次會以健康狀態好好感受當地風景，也期待有機會欣賞海岸與珊瑚礁的美麗，還希望幸運看見海龜！」白安在城市、在校園、在小鎮、在外島，從大型舞台到貼近山與海的音樂會，她以不同形式穿梭於各種場域之間，將《星期八》的能量延伸在每個正在發生的夏天裏。

白安將展開2026全新場次的《路邊野餐》巡迴演唱會，前往天津、西安、長沙、杭州等地。

白安興奮表示：「《星期八》是一張很夏天的專輯，而夏天終於要來了，我很期待能在剛剛好的季節分享最貼切的音樂給大家」！

白安獲選「年度百大風雲歌手」

而今次專輯除了讓聽眾有新穎感受外，也收穫獎項肯定！入圍2026 Hito流行音樂獎「最受歡迎女歌手」，並將於5月23日出席頒獎典禮擔任表演嘉賓；此外，白安亦獲選為KKBOX「年度百大風雲歌手」，並將於於6月13日登上KKBOX風雲榜舞台演出。白安透露，屆時除了演唱自己的歌曲外，也將經典舊作以電子風格重新編曲呈現，同時準備了自己非常喜歡的其他歌手作品，期待帶來不同以往的舞台驚喜。

白安入圍2026 Hito流行音樂獎「最受歡迎女歌手」。

白安亦獲選為KKBOX「年度百大風雲歌手」。