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IT狗2.0｜凌文龍爆古天樂氣場大嚇到跌落梳化 預告結局篇再有神秘人客串 自認少上網不評論游學修刪帳號

影視圈
更新時間：01:15 2026-05-10 HKT
發佈時間：01:15 2026-05-10 HKT

凌文龍和陳漢娜表示拍攝過程很開心，很多時都忍不住笑，爆其中一場岑珈其被人掌摑，原本打完導演會叫cut，但導演一直沒叫，其他演員又沒有理會他，他當時就真的忍不住笑了出來，凌文龍指這場戲拍了幾次，嫌岑珈其被打得少。

凌文龍回應影射《試當真》

劇集請來古天樂客串，凌文龍指當時很興奮，讚古天樂氣場犀利，自己跌落梳化一幕是不敵古天樂氣場的自然反應，並透露結局篇也有神秘人客串，叫大家要好好期待。《IT狗2.0》播出初期，游學修在社交平台發文炮轟被抹黑，疑似不滿劇集影射《試當真》曾推出的NFT項目，最後更刪除社交平台帳號，凌文龍表示不太清楚，直言劇中有很多情節都有影射，加上劇情與科技有關，提到NFT是很正常，認為劇情並沒有影射特定的人和事，問到可覺得游學修刪除社交網反應過激？他表示不太懂分析，平時也很少上網。

孖陳漢娜撐Lokman舞台劇

另外，他主演的電影《UFO離奇命案》在意大利烏甸尼遠東電影節在競賽電影項目中獲獎，凌文龍表示拍攝時沒想過獲獎，為導演感到高興，指電影早前舉行神秘場時反應好好，期待電影於7月時正式在香港上映。楊樂文近日演出舞台劇，凌文龍和陳漢娜都有去捧場，指舞台劇很好看，感受到演員之間的愛，又讚楊樂文的演出很百變，與劇中「星之子」的形象完全不同。

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