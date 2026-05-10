65歲莫少聰金髮大眼撞樣羅志祥 顏值重回巔峰近況惹網民惋惜：唔吸毒一早係國際巨星

入行近50年的莫少聰在80、90年代電影圈全盛期曾拍過不少電影，當年因外形俊俏，火速在影視圈走紅，電影《中國最後一個太監》、《黃飛鴻》系列飾演梁寬是其代表作，可惜連番被感情事拖累，再加上2011年在北京捲入大麻風波，最後賠上事業，形象插水的莫少聰鮮在香港娛樂圈露面。

莫少聰撞樣「亞洲舞王」羅志祥

早已移居內地生活的莫少聰近年棄影從商，經營茶葉生意及自媒體，只有零星商演，他曾被目擊穿廉價西裝登台，在慈善方面不遺餘力，成立義工團隊常到偏遠地區探訪。日前莫少聰在抖音上一段短片，即使淡出幕前，依然星味濃，而且一對大眼睛依然電力驚人，狀態更加回春，撞樣「亞洲舞王」羅志祥。

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莫少聰回春與65歲實際年齡有所出入

莫少聰近年不時在抖音片給網民正能量，日前貼上一段寫有「你一定要對自己說你會越來越好的」片，片中所見，戴上賊仔帽的莫少聰回春，他穿上一身厚衣在街頭漫步，狀甚寫意，但最吸睛的當然是他的凍齡樣，留有一頭到肩的金色長髮，一對大眼睛依然電力驚人，外形與65歲實際年齡有所出入，裝扮撞樣「亞洲舞王」羅志祥。有網民留言：「印象很深的電影《中國最後一個太監》。」、「哥，别再吸毒了，唉，這辈子就是被毒毁了，不然也是國際巨星。」、「大眼聰，以前火過劉德華的存在。」、「當初好好和阿欣過日子，就不會孤獨終老，兒子也變成别人的了。」、「一個負心漢，你錯過了整片世界。你的前女友那麼優秀，為甚麼要抛棄他？」、「雖然現在淡出銀幕，但在我心中還是頂流。」、「不吸毒就好了，曾經周星馳給你當過配角。」、「港星裡面我認為最可惜的一位，要不是自毁前程，現在都是大佬級人物！」

莫少聰拒認兒子亦不肯娶洪欣

莫少聰與洪欣曾有段情，分手亦分得很不愉快。2000年洪欣未婚懷孕並在加拿大產子，當年有傳莫少聰拒認兒子亦不肯娶洪欣，莫少聰被封賤男多年，莫少聰早幾年更突然爆Seed，在網上公開怒轟舊愛洪欣表示：「請你撫心自問，當年的事，真的錯都在我嗎？我沉默不代表我不敢說，為了兒子，希望不要再有下一次。」更上載一張「求放過」的書法照，指事情已成過去。近年莫少聰被問及洪欣及兒子雖不想多談，但表現都比以前大方：「雙方有自己嘅家庭咪幾好囉，最重要仔女好，佢帶住子女都唔容易，個仔而家可以獨立，要畀多啲鼓勵佢行自己嘅路，有需要嘅，我永遠喺度，隨時畀電話我。」直到2011年，莫少聰與年輕28年的內地歌手孫雲玲結婚，婚後育有一女莫芷嫣，無奈這段婚姻維持五年亦告離婚，女兒跟隨父親生活。

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