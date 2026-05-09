IT狗2.0｜陳瑞輝連趕2場感受粉絲熱情 獲余逸思提議用金句寫歌 願做「樹窿」想用生命影響生命

凌文龍、陳瑞輝(Frankie)、陳漢娜和余逸思等今日（9日）出席ViuTV劇集《IT狗2.0》巴士巡遊快閃活動，眾人乘坐主題巡遊巴士走入鬧市，沿途與大批市民熱情打招呼，當看到古天樂的大型廣告時又一起揮手合照。過百粉絲在旺角等候，見到巴士停下時即大聲歡呼，一眾演員落車派禮物，粉絲表現熱情但未有混亂，場面熱鬧，當巴士駛往尖沙咀時，有旺角的粉絲駕私家車提早到尖沙咀等候，尖沙咀的人數雖不及旺角，但場面一樣熱鬧。

Frankie用Never語氣唱歌有難度

劇集還有一星期就完結，一眾演員都表示不捨得，陳瑞輝指最近很忙，但都會盡量即日追看，余逸思笑指拍攝過程很盞鬼，有時會臨時加戲，又說觀眾很擔心她與梁仲恆和陳湛文的三角關係，會叫她小心陳湛文，並透露他們有疑似BL場面，非常好笑。陳瑞輝早上出席MIRO見面會，結束後就趕來為劇集宣傳，雖然今日連走兩場，但不覺得累，指在見面會見到粉絲很感動，每人只對他講一句打氣說話，但4、500粉絲一人一句就很有力量，講到他在劇中Never一角令人印象深刻，他直言在見面會上有粉絲要求他用Never的語氣錄音，他都一一照做，問到他可會以Never語氣出自己的歌？他表示很難做到，畢竟角色充滿負能量，身邊的余逸思就指劇中角色有很多金句，提議集合起來寫一首歌，陳瑞輝認為可以考慮。

陳瑞輝跟粉絲互相打氣

去年大埔宏福苑大火，陳瑞輝親到大埔送物資，又主動聯絡受影響的粉絲送暖，近日該粉絲重提偶像窩心行為，陳瑞輝說：「宏福苑是不幸事故，我能做到幾多就幾多，想大家舒服開心，估不到小小舉動令粉絲咁關注，覺得自己做得好好，一直以來都想用生命影響生命。（經常都會鼓勵粉絲？）又不是經常，有時他們會將我當樹窿傾訴，明白他們生活上都遇到很多難題，一有機會或在公開場合都會為大家打氣，其實都是互相打氣，大家一起努力。」