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「大隻仔」關曜儁宣布三弟出世了 兒子肥嘟嘟心型嘴仔萌爆 老婆卸貨後勒令：唔該你紮咗佢

影視圈
更新時間：20:30 2026-05-09 HKT
發佈時間：20:30 2026-05-09 HKT

《愛．回家》「大隻仔」關曜儁（Leo）今日（9日）在社交平台宣布「三弟出世啦」，他貼上多張與太太抱住三弟的相片並說：「陪韻璇入產房，唔知點解第三次比頭兩次更加緊張，見到佢每次臨生前鎮痛嗰種痛苦，我哋形容係驅魔人，喺身邊陪住佢嘅我，個心真係會有痛嘅感覺。雖然今次唔覺意俾佢打咗拳，從個一拳我就知道佢真係好痛。」

關曜儁讚老婆好勇敢冇話唔再生

關曜儁還說：「老婆真係好勇敢成個過程都冇話唔再生，好用心聽住姑娘嘅指示好快將三弟屙咗出嚟，當佢一鬆一口氣嘅時候，佢同我講，唔該你紮咗佢，感恩三個細蚊仔出世都順利平安，一切都好順暢，好順利。果然一齊保持嘅心態，真係會遇到好嘅過程，感恩上天我一個幸福熱鬧嘅家庭。」

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 關曜儁有望與林盛斌平分春色

關曜儁在2022年向拍拖5年的楊韻璇（Twinkle）求婚，同年年底宣布女方懷孕，翌年誕下大女關凱妃（Lorraine）後才結婚，2024年7月再誕兒子Torres，直到去年11月報喜，太太楊韻璇第三度懷孕，雖然關曜儁曾表示養三子女花費不菲，一度公開急搲撈，不過他說：「未結婚開始已經同韻璇夾好咗要生3個，而家願望達成。」關曜儁更提到結紮問題：「爸爸的心聲：我係咪要去結紮，同咗身邊嘅朋友講呢個好消息之後。」今次太太開口叫關曜儁「紮咗佢」，但他曾明言「紥唔紮嗰度，保持神秘先」，似乎隨時有望與「娛圈多仔公」林盛斌平分春色。

曜儁考了3次才成功進入訓練班

關曜儁（Leo）在第28期藝員訓練班畢業後入行，同學有吳偉豪和周嘉洛等。雖然關曜儁考了3次才成功進入訓練班，當時邊做月薪僅五千元的保安，邊堅持健身減肥，方能追逐演藝夢，可惜演藝圈發展一般，不過健身教練事業卻蒸蒸日，但卻因為遇上社會運動、疫情和股東紛爭，故此很快就結業。其後關曜儁和其他兩個教練租一個全觀塘最平在工廈完全無窗的單位，承擔返學生所購買嘅課堂，經過一番努力，關曜儁的健身中心越搬越大：「今次呢間真係不得了，景色被譽為全觀塘區最靚嘅健身室，瞭望獅子山及維港海景，喺度做運動嘅感覺一定零舍不同。」

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