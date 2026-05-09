泳兒神還原《感應》被讚謙稱是用「中女聲」演繹 愛看評論區攞靈感 驚訝網民看破《散光》歌詞暗號

仁美清叙主席程瑤與身為助學大使的泳兒及林曉峰今日（9日）到啟德出席慈善發佈會，泳兒指能以公眾人物身份去做慈善是很有意義，也多謝程瑤的邀請。

泳兒望有日上啟德

泳兒早前演出「25+英皇群星演唱會」唱《感應》被網民指是「神還原」，她笑言不可話自己是神還原，因為自己出道時是妹妹聲，現在沒辦法以少女味唱，是用中女聲去演繹《感應》這個故事，但都多謝大家有留意，期望日後有機會可以唱一首完整的給大家聽，又指再唱的時候有特別感覺：「公司25周年，我又係20周年，好難得企喺啟德個台上面，門一打開我腎上腺非常之高，到呢幾日雖然完咗個騷，但我仲係幾亢奮，諗到喺啟德幾萬人嘅情況下唱緊自己初出道嘅歌，希望日後一步一步嚟可以慢慢登上大舞台。」

泳兒稱第二場有調整做得更好

提到有歌迷投訴演唱會太早完場，泳兒表示也有留意，她解釋因為表演單位跟第一天有點不同，而完成第一場表演後，大家也有去想如何令表演更加好，所以第二日做調整，希望可以做得更好，滿足各方面，但亦認為很難去滿足任何人：「我哋已經用心去調整，四個女仔都覺得第一晚個耳機有啲問題，有幾句冇聲，第一日又覺得自己未發揮得最好，唔係唱得最好，我都有留意網民話我哋四個分開幾好聽，但一齊就有啲嘈，所以即刻都同姊妹諗點樣再做好啲。」

泳兒笑言有有老花時出《老花》

對於泳兒推出完歌曲《老殘遊戲》後最近又推出《散光》，被網民指是「身體三部曲」，她笑著否認，並指若大家可以這樣聯想起來，也是幫自己製造了一個Marketing，若干年後自己有老花時會出《老花》，她覺得網民好犀利，因自己有時候在評論區也會得到靈感去做歌：「《散光》裏面講咗我一隻舊歌叫《有誰來愛我》，跟住我見到啲網民攞咗成份歌詞來閱讀，裏面隱藏咗好多舊歌嘅暗號，但其實做（歌）嘅時候係冇諗過，佢哋嘅創意係好犀利，所以我好鍾意睇評論區。」