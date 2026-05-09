唐詩詠45歲生日與朋友食飯已滿足 自爆見心儀對象會怕醜「失聲」 澄清麵包店人龍消失因分散出爐時間

唐詩詠和蝦頭（楊詩敏）以「樂施米大使」身份今日（9日）到荃灣出席「樂施米義賣大行動2026」為大會出力宣傳。唐詩詠指出，現在惡劣天氣頻繁及戰亂，食米變得很重要。5月3日是她的45歲生日，她稱，只與朋友簡單食飯慶祝，覺得這年紀能與朋友一起食飯已經很開心，沒有想過要收甚麽禮物，她直指，入行拍完《青春@Y2K》及拍廣告後，便會到櫃員機提款去購物氹自己開心，像發洩一下。不過，現階段覺得時間更珍貴，自從離開TVB後，要特別約黃翠如和張曦雯才能見面，只因翠如要湊小朋友時間難於遷就，張曦雯則會較易約到。

唐詩詠覺得健康最重要

感情方面，唐詩詠表示，一直抱隨緣心態，現階段覺得健康最重要，有健康才可以做其他事，不過，她也覺得自己懶少做運動。問到是否不想找一個男友？她表示，有當然開心，不過女性永遠不要將愛情放在第一位，自己的事業才是首位，年少時會覺得有愛情才開心，其實不同階段也不同想法，所有幸福快樂自己都可以給予自己。問到追求者很難追你？唐詩詠表示不難，並發覺近來難與新朋友打開話題，溝通出現困難，可說是大件事，可能對方要諗很多話題，她發現近日最近提出話題方面遲鈍了很多，因為對着麵包爐不用講話，並說出：「溝通不到便沒機會發展，（可能你未遇到心儀對像所致？）我怕遇到鍾意是會啞了，因為鍾意會更加怕醜會說不出話，可能會令對方誤會我對他反感，現在真的要細想一下怎算好。」她想了想之後覺得找一個有共同興趣會較好。

唐詩詠不敢問農夫問題

她透露，現在減少返麵包店，因為鍾意繼續上堂學製作麵包，覺得烘焙學無止境，至於近日傳出其麵包店生意下滑大不如前？她澄清生意不錯，接下不少新店開張的到會、婚禮美食，今日也有開張到會生意，所以多謝大家的支持，至於排隊人龍消失，她就解釋，現在分散麵包出爐時間，不想大家排隊辛苦，而且公司又開了臨時宣傳店，讓顧客更方便購買。此外，她近日主持網上節目，覺得自己不稱職，好像早前邀請農夫做嘉賓，因為大家太熟識，有些問題不敢問，若邀請不熟識的嘉賓，又不知如何打開話題。早前她拍了ViuTV新劇《日落下的彩虹邨》（暫名），預計7月播出。