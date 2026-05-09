菊梓喬疑中搭雞棚騙局怒斥「身邊人」長期演戲 保錡「自爆式」澄清：唔洗問人借錢

前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）與保錡感情撲朔迷離，但近日菊梓喬忽然在社交平台發文，疑被人借錢不還：「答應我，呢世都唔好借錢畀人，識咗幾耐都好，幾熟都好。」當中未有透露對方身份，卻有大批網民呼籲保錡，又認同菊梓喬「一講錢就失感情」。

保錡自證清白

保錡昨日（8日）在Threads留言：「我唔洗問人借錢住，日日努力返工，感謝關心」，疑為開腔回應菊梓喬的借錢言論，自證清白。只是保錡的舉動引起網民兩極反應：「保錡真係求生欲極強，即刻劃清界線」、「呢啲就係專業」、「原本都冇諗過係你，你咁快衝出嚟，真係有啲此地無銀喎。」

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保錡之後又積極回覆網民，被問到「做咩要問人借錢」、「還晒未？」、「之前已經借夠所以呢刻唔使再借？」保錡秒回：「咪屈啦」。有網民打趣問：「你洗唔洗跟得咁貼？」保錡認真表示：「費事俾人話係我，我自己努力返工」，以自爆式澄清。

菊梓喬疑受騙

不過菊梓喬再度在Threads大呻：「我以前都唔知咩叫做『搭雞棚』，但係中過之後就知道了，仲要一開始唔知道中咗，因為通常呢啲都係身邊嘅人，呢個職業真係創造力豐富，故事引人入勝，佢有無限創作力，人生如戲，佢哋每一日，每一句說話都係演緊戲，而佢可能就演咗一世， 最緊要除咗呃身邊嘅人，要將自己都呃埋，一個唔留神真係會中招」，未知是否與借錢事件有關。

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