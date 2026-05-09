袁偉豪回應劇透指兩地文化差異 張寶兒為「袁咕碌」退學自訂學習計劃 袁母壽宴被網民讚食咗防腐劑

袁偉豪近日因在社交平台分享在馬來西亞拍攝電影的劇照，捲入「劇透」風波，被網民狂轟不懂行規，引發網上熱議。今日（9日）袁偉豪與老婆張寶兒及大仔「袁咕碌」一起出席慈善步行籌款開步禮，而大會也送上蛋糕，預祝在本月11日45歲生日的Ben生日快樂。

袁偉豪認雙方都有責

早前袁偉豪因貼劇照引來風波，他指之前在馬來西亞工作了5個月，自己一直也有在社交網貼劇照，而殺青時劇組也給他新的照片，自己也當紀錄照貼，但貼完後與劇組也發現當中有照片可能涉及劇情，所以提議他不要貼，而自己也因不熟悉社交平台的用法，所以直接將帖刪走，重新上載照片：「的而且確馬來西亞同香港嘅宣傳係唔同，基本上佢哋由開鏡開始已經有好多劇照出嚟，我都覺得幾得意，因為平時影啲相係收埋，到出街嘅時間先做宣傳，（即係劇組有出錯？）我哋大家雙方都有責任，因為冇諗過嗰張相有幾個人物組合，會令觀眾預先知道劇情發展，所以都唔會涉及造型、有啲咩破綻咁樣。」

袁偉豪夫妻暫停追第三胎

提到今次慈善步行籌款，袁偉豪指與張寶兒從拍拖、結婚到組織家庭至今已是第4年參加：「由拍拖、跟住結婚、再到有咕碌、再有埋細佬，而家阿哥出嚟支持下。」對於之前兩次參與活動時，張寶兒也有喜，問到今日是否有喜事公布？他們即笑指要暫時停一停，待兩個兒子再長大點才考慮。張寶兒早前拍片表示因「袁咕碌」在playgroup表現反常，故決定幫他退學，又為他進行「腦評測」及自訂學習計劃，他們透露兒子很快要返學，但現時仍掙扎究竟選傳統還是國際學校，張寶兒指與老公也是讀傳統學校出身，但希望因應大仔的性格和喜好選擇。

張寶兒笑媽媽被指與袁詠儀撞樣要搵窿捐

明天母親節，兩人表示已預備跟他們的媽媽慶祝，袁偉豪指成為父母後更了解母親的偉大。對於他早前筵開八席為袁媽媽慶祝71歲生日，事後袁媽媽獲網民大讚「吃了防腐劑」，不似71歲，他指媽媽一直希望請親友一起慶祝，故寶兒為她安排了壽宴。另有網民指張寶兒媽媽與袁詠儀撞樣，她笑言媽媽知道後表示想搵窿捐，又指媽媽平常很少出鏡、為人低調，這次難得去做美容共度母女時光，所以拍vlog。