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日女團XG香港演唱會撞7.31歷史敏感日子惹爭議 官方宣布改期8.2票價不變

影視圈
更新時間：13:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：13:00 2026-05-09 HKT

日本七人組合XG最近展開世界巡迴演唱會《XG WORLD TOUR: THE CORE》，日前宣布將於7月31日假亞洲國際博覽館10號展館進行演出，沒料到因最近中日關係惡化，加上舉行日子疑聯想起二戰「侵華日軍731部隊」，遭內地網民炮轟，最終主辦決定演唱會改期，盼平息風波。

XG舉辦日期敏感

XG原定於7月31日來香港舉行《XG WORLD TOUR: THE CORE in Hong Kong》，因舉辦日期敏感，觸發內地網民神經。在大會宣布演出兩日後，在官方社交平台公布XG於香港的演出日期，將調整在2026年8月2日星期日舉辦：「其餘演出及售票信息保持不變。不便之處，敬請諒解。」

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XG將來香港舉行的《XG WORLD TOUR: THE CORE in Hong Kong》香港站門票，票價分為六個等級，最貴的$2,199除與$1,799同樣包「專屬藝人Soundcheck彩排觀看資格」，還多一項「參與演唱會後藝人Send-off觀送活動」福利，門票將於5月14日中午12時起通過Cityline公開發售。

XG世界巡演將唱新歌

XG正在舉行的《XG WORLD TOUR: THE CORE》已展開巡演，首站從日本開始，橫濱、大阪、名古屋等多地場次反應熱烈，門票早已售罄。XG將於7月起到曼谷、馬尼拉、墨爾本、悉尼、台北進行演出，XG屆時將帶來最受歡迎的歌曲《LEFT RIGHT》、《WOKE UP》，以及新歌《HYPNOTIZE》、《ROCK THE BOAT》等。

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