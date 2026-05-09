李泳豪拆解胞兄錄音逐點反擊鬧李家鼎真相 護妻怒斥李泳漢斷章取義：又唔解釋嗰200萬

李家鼎（鼎爺）前妻施明於3月離世，卻爆出一對雙胞胎兒子爭產風波。李泳漢數臭胞弟李泳豪後，李家鼎近日公開錄音證大仔李泳漢當自己「人肉提款機」，而李泳漢亦公開錄音狙擊李泳豪對父親不尊重。昨日（8日）李泳豪獨家回覆《星島頭條》：「因為阿漢成日問阿爺攞錢，攞到我哋都要睇住啲數，唔俾錢阿漢囉，阿爺又唔聽，咁有陣時言談之間就會忟憎囉，其實就咁簡單囉，大前提都係唔想佢再畀咁多錢阿漢。」而針對太太被哥哥李泳漢，李泳豪今日（9日）回覆傳媒為愛妻解畫。

李泳豪太太對數揭李家鼎使得錢多

李泳豪今日針對李泳漢的錄音回應傳媒，提到錄音中，太太Agnes語氣粗魯，指李家鼎在五個月內用16.6萬元，平均每月花費約3.3萬元。李泳豪解釋當時因為李家鼎的帳目混亂：「條數俾到咁亂，幾十萬幾十萬咁俾，條數太亂，講極唔聽，所以忟就係咁簡單。我太太覺得唔正常，一個老人家點解會使咁多錢，所以逐條數對返，無可能係咁。」

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李泳漢的錄音中出現聲稱Agnes威脅李家鼎，李泳豪為太太護航，否認指控：「真係要證明點閂窗嗌非禮，冇發生過點解釋？！」至於李泳豪夫婦掌控父親李家鼎戶口私吞340萬元，李泳豪要求李泳漢拎出實質證據：「佢（泳漢）成日提住340萬，有直接證據咪攞出嚟，唔好成日咬住我攞咗340萬。」

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李泳豪稱被有心人抹黑

對於李泳漢的錄音出現「粗聲粗氣」對待爸爸李家鼎，李泳豪承認錄音屬實，不過李泳豪強調當中的內容有心抹黑，被有心人以「一節節」方式公開。李泳豪態度不好對待父親，主因李家鼎屢勸不聽多番俾錢李泳漢，但李泳豪澄清當時沒有爆粗，只是語氣較重。李泳豪更寸李泳漢轉移視線：「啲錄音一節節，有啲係講我阿叔啲嘢，家事又攞出嚟，唉！你又唔解釋嗰200萬，鑊鑊都係咁，佢Skip晒就隊人，你話我錯，你仲錯。」

李家鼎自由受限制

不過李泳豪對李泳漢其中一段稱是去年6月的錄音，曾試圖帶李家鼎出門遭阻攔，以及收到父親求救：「點解你要咁聽佢講？係咪你唔聽佢話又要罰錢呀？啲錢轉晒佢Account呀？咁佢日日罰你都得㗎喎！佢根本搵藉口嚟攞你錢，同搶冇分別，你加佢名唔係Approve佢咁轉錢，咁係詐騙行為，我而家叫你行出嚟，你Stay喺度就越多麻煩。」李家鼎大叫：「我唔行得出去㗎。（你畀人軟禁咗喺自己間屋度？）係呀！係呀！（邊個軟禁你？）咪你細佬，（係咪李泳豪？）係呀，（同埋台灣婆？係咪佢兩公婆？）差唔多啦。」未有作出回應。

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