第62屆百想藝術大賞｜玄彬首奪視帝台下孫藝珍狂拍 朴寶英含淚封后感謝父母支持 朴正民文佳煐爆冷奪影帝影后

「第62屆百想藝術大賞」今日在首爾三星洞舉行，劇集組別，由玄彬憑《韓國製造》擊敗李俊昊、池晟、柳承龍及朴珍榮大熱稱帝，台下的妻子孫藝珍非常興奮，並拿出電話拍下老公的重要時刻。玄彬表示：「這部作品剛開始的時候，導演（禹民鎬）說拍《哈爾濱》的時候都很辛苦，所以這次要享受當時沒有享受的東西，愉快地拍攝。回顧那些時光，現場雖然每一天很激烈，但很開心很幸福。」他不忘感謝太太，「比任何人都坐在這前面、我所愛的妻子藝珍，真的很感謝和愛你，還有我親愛的兒子，說聲我愛你們！」

朴寶英向善意競爭者表達敬意

視后由《未知的首爾》朴寶英捧走，她擊敗勁敵《妳和其餘的一切》金高恩和朴智賢、《莎拉的真偽人生》申惠善等稱后。她表示：「《未知的首爾》內容是別人的生活有沒有比我的生活看起來更好過。對某些人來說，我的生活看起來也很好，但我也曾經想過別人的生活看起來更好，好像只看別人擁有的才能，沒有看到努力。我非常討厭競爭，每時每刻都要證明自己的價值，很多時候都很難受，但那樣的時候，看到旁邊就會有非常厲害的演員，不想落後，想做得更好，努力的心造就了我，我想向成為善意競爭者的演員們表達敬意。」最後她含淚感謝父母與支持她的影迷：「如果還有下輩子，我也想再次成為爸爸媽媽的女兒。」

劇集《金部長的夢想人生》柳承穆捧走男配角，女配角則是《下流大盜》林秀晶。《妳和其餘的一切》則擸走最佳作品及最佳劇本；《未知的首爾》朴信宇封最佳導演。李彩玟憑《暴君的廚師》獲得劇集男新人，女新人是《愛麻夫人熱映中》方效潾。

《王命之徒》奪3獎

電影組別方面，《王命之徒》和《選擇有罪》賽前都獲7項提名，最終分別奪得3獎及2獎。《王命之徒》朴志訓大熱捧走男新人，女新人則是《若問世界誰無傷》徐秀彬，《若》片尹佳恩再捧走最佳導演；《王命之徒》亦奪得「Gucci影響力獎」，此片的柳海鎮失落影帝，卻喜獲「大賞」，其拍檔朴志訓激動落淚。男女配角分別是《選擇有罪》李星民及《諜報暗線》申世景，《選擇有罪》再摘下最佳電影。影帝由朴正民憑《醜婦》勇奪，他擊敗大熱的《選擇有罪》李秉憲、《王命之徒》柳海鎮等。文佳煐則憑《後來的我們》撼贏孫藝珍、李慧英等封后。

今年新增的音樂劇演技獎，此獎項不像其他演技獎分男女，而得主是JYJ成員金俊秀，他憑《嘩鬼家族》奪獎。他一臉不敢置信，更沒有準備得獎感言，他在台上提到希望下屆可分男女主角來頒獎。