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阮小儀離開電台後首演舞台劇 獲老公傳訊「全世界交畀我」力撐甜到漏 楊樂文爆MIRROR隊友分批捧場

影視圈
更新時間：23:45 2026-05-08 HKT
發佈時間：23:45 2026-05-08 HKT

阮小儀、MIRROR隊長楊樂文（Lokman）及梁仲恆等主演的舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》今日起於演藝學院公演，並為演出舉行入台拜神儀式。阮小儀離開電台後首度演出舞台劇，受訪時直言略感緊張：「本身未緊張，但今朝有一刻覺得緊張，始終排練足足七個月，好期待知道觀眾反應。」對於忍笑忍淚，阮小儀與楊樂文均表示不擔心，小儀笑言：「唔驚焗蟹，唔使忍想喊就喊，情感係真實來自現實生活同寵物或者家人嘅關係。」楊文樂亦有同感笑言：「焗蟹放蟹都試過晒！」

楊樂文親手設計Team Turtle

舞台劇全體演員今日身穿同款上衣現身拜神，胸前印有烏龜主角「小陸」頭像、並寫上Team Turtle字樣，全員團隊精神十足，原來設計出自楊樂文之手，他笑言：「小陸係我哋家庭核心成員，重要成員當然要擺中間同埋擺大頭！」

阮小儀老公避睇頭場

阮小儀表示今日已邀請父母觀賞首場演出，但笑言：「『四大長老』又唔會，爸媽一向好支持我，過往舞台劇演出都第一時間睇。」至於丈夫則未能出席頭場，因家中愛犬尚在醫院留醫，需要分擔照顧責任，但仍開玩笑：「可能神秘演出⋯⋯」阮小儀感謝丈夫盡力幫忙，為自己照顧全世界：「收到佢訊息話『放心啦，全世界交畀我！』我覺得我好幸福，喺最忙亂時刻有佢溫暖支持，勝過任何嘢！」坦言丈夫默默付出讓她能夠專心排練，亦會盡快安排錯過頭場的丈夫觀賞。楊樂文則透露家人將於第二周演出才入場觀賞，一眾MIRROR成員則會分批入場：「有邀請隊友睇，應該會打散嚟睇。」早前楊樂文於社交媒體邀請觀眾搶購剩餘門票，表示直到目前公演日仍有部份場次有門票，但口碑方面希望由今晚觀眾建立：「我就唔講有幾好睇幾感動，觀眾睇完自己講啦，到時就買唔到飛喇。」阮小儀補充指未有加場打算，但若演出在受歡迎下加場，自己必定第一時間安排檔期。
 

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