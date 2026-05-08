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麥明詩重返TVB迷路 自揭後悔第一次「十優」見報：肥瘡照成一生黑歷史每日被人笑

影視圈
更新時間：23:15 2026-05-08 HKT
發佈時間：23:15 2026-05-08 HKT

已離開TVB幾年的十優港姐麥明詩今日重回將軍澳電視城，為主持的TVB全新節目《AI時代，未來實習生》宣傳。麥明詩表示，重回TVB很開心，可以再次見到幕後同事朋友，有一種親切感，不過，這次在電視城裏也迷路，連餐廳也不記得怎樣去，而這次拍節目擔任司儀只是與客戶的合作模式。

麥明詩拍節目反思育兒陰影

拍攝這節目，令她反思自己應該怎樣教導孩子，她表明，孩子現在年紀仍小，要看日後他自己的志願是否想出鏡，也會提點自己的小朋友，出鏡前要好好思考，她說：「我真的很後悔第一次見報（指十優）時不修邊幅，又肥又爆瘡的照片，令我留下陰影，是黑歷史對我一生影響很深，每天也被人笑。」

麥明詩否認建立教育王國

問她投資的教育機構是否想建立成教育王國？她否認，覺得教育影響小朋友深遠，所以是重質量，湊仔外亦繼續為教育機構工作，也有帶自己的孩子回機構上堂，能夠以媽媽的角度了解更多。

麥明詩不希望兒子做飛機師

近日她在網上分享兒子接觸爸爸飛機師的器材，問到是否打算培養兒子做飛機師？她說：「最好不是，通常父母做那行業也不想小朋友做，加上30年之後也不知是什麼世界，可能屆時飛機師已經是在地面控制，那些只是老公要練習的器材，只讓兒子接觸一下。」問她將來想兒子做什麼工作？麥明詩卻沒有去想，並笑指，最緊要他娶個好老婆，就似他爸爸一樣，人生最緊要的決定就是另一半，她笑言：「他媽媽我都不錯呢！會跟爸爸有商有量維持家庭，（是否生多一個小朋友？）想，因為老公之前考試很忙，現在才有喘息空間，由於他經常不在香港，所以撞不中黃金時間。」她又表示，造人大計不是每天都可以勤力，但正進行中。

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