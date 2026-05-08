寒戰1994丨四大經典場景逐個睇 神還原「已消失的香港」掀集體回憶 網民嘆真假難分：冇違和感

香港史上最賣座、兩集累積票房破億的警匪鉅作《寒戰》系列，前傳《寒戰 1994》已於5月1日強勢殺入大銀幕！電影上映以來贏盡全城口碑，截至5月3日上映首3天累積總票房已火速衝擊1500萬。「香港電影史上最強卡士」的陣容當然吸引，不過戲中極度逼真的「90年代香港風貌」同樣作成為熱話。

《寒戰 1994》四大經典場景被關注

電影公司今日（8日）釋出最新幕後特輯「還原 1994」，大爆四大經典場景拍攝秘聞。除了已經消失的啟德機場的離境大堂原來是沙田偉華中心住宅大堂改建而成外，在製作特輯中亦解密另外三大經典場景，再度被網民關注。

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導演梁樂民還原1994年的香港是艱鉅挑戰

導演梁樂民坦言將1994年的香港原汁原味地搬上大銀幕，絕對是一項艱鉅挑戰：「前傳我們有一個目標，就是帶大家返到90年代，但係香港真係變化太大，只要我哋走出去室外地方，接近冇可能即時擺機去拍。」為此，美術總監黃炳耀與服裝指導葉嘉茵帶領的頂尖幕後團隊，以近乎苛刻的標準重建當年的香港。導演感性地表示：「有啲地方唔見咗，大家平時可能覺得冇乜所謂，但當我將佢哋還原喺大銀幕，觀眾就會驚歎：『哎吔，原來我好掛住呢個地方。』」梁樂民解密四大核心場景：

1. 啟德機場： 這個已經消失的香港標誌，劇組選址於沙田偉華中心的住宅大堂進行改建！透過加建經典的黃色機場指示牌與佈景，成功將大堂化身為「離境大堂」。拍攝期間更有屋苑住客，碰巧拖著行李篋準備離家去旅行，跟周遭的機場佈景可謂毫無違和感。劉俊謙亦分享了置身其中的感受：「這裡有一種年代的觸感。那個年代給我的感覺是，無論是機場，還是周遭的事物，色調都會『pale（褪色）』一點。那時沒有智能手機，只有 old school 的電話和 Call 機，人與人之間會有更多面對面聯絡的機會。我好懷念那種連結很深的感覺，今次這些場景給予了我這種觸感。」 2. 港督府與富豪地盤： 戲中英方高層與富商流連交鋒的「港督府」，原來是劇組巧妙運用不同場地拼湊而成。除了選址尖沙咀 1881 Heritage 以展現同年代的濃厚殖民地色彩外；戲中一場於港督府舉行的授勳儀式及大型酒會，劇組別出心裁地移師至香港迪士尼樂園酒店取景。該處標誌性的英式建築風格，配合外圍的偌大草地，完美呈現出這場口應有的莊嚴氛圍與上流氣派，足見幕後團隊選景的心思和智慧。 3. 潘氏家族大宅： 作為全港首富，劇組不惜工本於片場搭建佔地數千呎的大宅實景。不僅擁有偌大的客廳、書房、迴旋樓梯及巨型水晶吊燈；美術團隊更細緻到連宅內的道具，如戒指、餐具、袖口鈕、信封等，都逐一印上潘氏的家族徽章，盡顯頂級財閥氣派。飾演潘家成員的陳家樂步入片場時亦被其極高仿真度震撼，大讚場景幫助他們瞬間投入豪門角色。 4.「老丸」總壇： 黑幫勢力議事的重地，同樣斥資搭建實景。設計上參考了傳統祠堂的格局，從天花吊掛的香塔、蓮花燈，到地磚、牆身復古紙皮石、舊照片及鐵窗花，製作一絲不苟，將地下秩序的肅殺與傳統氣息完美融合。

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