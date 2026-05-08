「視帝」陳山聰親揭TVB年報排位「失蹤」原因 陳展鵬唔准女兒入行：連數字都未識

由麥明詩和Patrick Sir主持的TVB新節目《AI時代，未來實習生》今日聯同星級爸媽賴慰玲、陳山聰及陳展鵬為節目宣傳。節目組以AI為幾位星級爸媽製作兒時志願圖片，麥明詩小時候原先想做工程師；賴慰玲想當新聞記者，最希望採訪颱風情況；陳山聰則夢想成真成為藝人有機會做歌手唱歌，陳展鵬也達成夢想成為乒乓球港隊。

陳山聰兒子志願做獸醫

陳山聰透露，收到節目監製電話問及兒子陳霆軒（Jaco)將來的志願？他便即時問身旁的兒子，沒料到兒子想也不想便說：「我要做獸醫。」他說：「真的沒想過兒子會答我想做獸醫，因為我家中沒有寵物，可能在學校及我哥哥家中接觸到，真的出乎意料之外，兒子真的是鍾意做獸醫，而不是玩。」所以陳山聰表明，一定會支持兒子做獸醫的志願，因此他在拍節目時向教授請教，得知香港獸醫課程十分成熟，有很多外國人也來香港修讀，但入學門檻較高，所以兒子先要努力讀書考到好成績。

陳山聰暫無拍劇消息

TVB早前公布了2025年度的周年報告，其中最新的「重點藝員」排位照片，視帝陳山聰完全「無影」，引起網民關注。陳山聰笑指，若然與TVB 合約有問題，便不會站在這裏接受訪問，他表示，自己的合約已轉往邵氏，現在與TVB是部頭合約，有適合的工作才做，現在是轉了方式。

問到可有TVB開劇的消息？陳山聰表示暫時未有，也感到演員是很被動，所以他現正忙於為馬來西亞投資的賀歲電影積極開會研究劇本。

陳展鵬五月尾開拍新劇

陳展鵬表示，女兒陳諾瑤（小豬比）有自己的網上社交帳戶，但也會小心教導女兒網上安全意識，更不會將電話交給女兒，他笑言：「我也驚電話交給女兒之後，不知道她帶什麼人返家，每次我們拍完片段之後，也會問問女兒的意見才上載到網上。」他更表明，現在不贊成女兒入行做藝人，因為要女兒讀完書有足夠知識才算，他說：「連數字也未懂怎樣計數，字也未識怎樣跟人溝通，日後要她養我的，否則我會生多一個，等另一個養我！」陳展鵬透露，將於五月尾至六月開拍新劇，因為要保密所以未能透露太多，但這次很特別，演員配搭很多，有些是他從未合作過的，另外還有綜藝節目，希望兩者拍攝時間不會相沖而受到影響。