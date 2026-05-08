8點直樂VIURIETY丨陳泳伽Winka想介紹細佬追王家晴Candy：我阿哥都鍾意你 一句「姑奶」即縮沙

COLLAR成員王家晴（Candy）及陳泳伽(Winka)宣傳ViuTV全新綜藝節目《8點直樂VIURIETY》，王家晴在靈魂拷遊戲示範中寧選擇高大光頭男，受訪笑言：「其實180cm都算高，同我差16cm！（如果再加13cm？）即係193cm？太高喇！」陳泳伽則表示選擇「男版」沈貞巧（Gao）卻非「男版」王家晴，全因對方太甜美，更乘機大晒恩愛：「真實世界已經揀好咗對象！」

王家晴否認節目和《女神配對》撞橋

二人在節目中將會化身邱比特為女嘉賓配對，與TVB戀綜《女神配對計劃》疑似撞橋，王家晴否認指：「唔同《女神配對計劃》，我哋係speed dating形式，而且每集嘉賓都唔同。」陳泳伽補充指會因應女嘉賓擇偶條件尋找男生，但並非在自己朋友圈中挑選。節目播放時間亦對準TVB《愛．回家》黃金時段，陳泳伽表示不存在收視對打戰：「唔係對打收視，壓力唔喺我哋身上，其他嘢交畀市場部門。」二人坦言直播形式為目前最大挑戰，亦為公司首個直播綜藝節目，認為需要展現自己最真實反應，亦擔心沒有字幕下口齒不清、冷場會影響觀眾，將要求自己提早睡覺以最佳狀態拍攝。

陳泳伽介紹細佬畀王家晴

談到為隊友爭取幸福，陳泳伽突然自爆：「我可以介紹我細佬，佢好鍾意Candy！」但當王家晴大聲稱呼一聲「姑奶」後，陳泳伽便馬上退縮：「叫姑奶太老喇，都係唔好介紹，對你唔住喇細佬！」王家晴反擊指胞兄其實也喜歡Winka，更連蘇雅琳(Ivy So)胞弟也拉下水時，陳泳伽卻以已經有男友大笑婉拒。

