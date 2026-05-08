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周國賢唔Buy「放下」新歌《未完 待續》玩死自己 拍MV濕完身吹風再暴曬

影視圈
更新時間：21:15 2026-05-08 HKT
發佈時間：21:15 2026-05-08 HKT

周國賢（Endy）今日（8日）推出新歌《未完 待續》，曲、詞、編全部由Endy一手包辦。Endy透露，創作靈感源自好友的一段感情事，「佢哋明明好愛對方，但又好似成日互相傷害，最後分開咗，兩個人其實都放唔低。」而原來珍惜的東西，表面看似「完結」，但只要相信，這件事便一直存放心中，於夢裏重演，故事永遠「未完」，「有人話『放下』，親人或者好友離開咗，就勸人唔好成日諗起，其實只要有人掛住佢哋，佢哋就好似存在喺我哋生活入面，放低未必係我想要嘅，『待續』先係。」

周國賢自殘

至於創作過程，Endy笑言自己多年來都有個習慣，就是「寫歌玩死自己」，「難嘅位，唔係作曲、填詞、編曲，而係有時同首歌距離太近，反而睇唔到邊啲好，邊啲唔好。我哋Comment人哋啲嘢容易好多，自己做，有時就睇唔到。」續說：「今次呢首個Tempo一時快一時慢，去Chorus前又整段結他Solo畀自己，總之，好似永遠唔可以正經寫首簡單啲嘅歌咁，好鍾意玩死自己呀！」

周國賢《未完 待續》MV景致如外地

提到《未完 待續》MV，Endy坦言拍攝過程辛苦，「要天光前開機，捕捉嗰個準備天光嘅藍色，跟住潮漲半個身濕晒，然後再吹多一個鐘海風繼續拍，下晝就暴曬！好耐冇拍一個咁甘嘅MV啦。」他倒是十分滿足，MV成品效果猶如去到外地拍攝，「個景好靚！」

周國賢遇流浪狗聽溫馨故事

拍攝期間都有溫馨插曲，Endy話指他們於山頂拍攝時遇到兩隻流浪狗，見到有位女士背着一個大背囊上山，原來她每天都會行上山頂餵飼兩隻狗，看着牠們吃完便走，而這兩隻狗每日都會等她。Endy覺得這件事十分浪漫，「唔講出口嘅約定，真係好似《小王子》咁講，『假如你馴養我，我們就彼此需要』。」

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