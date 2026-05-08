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炎明熹超快手兩日錄起《Colors in the Air 原色》 攬羊駝拍MV有段故

影視圈
更新時間：20:45 2026-05-08 HKT
發佈時間：20:45 2026-05-08 HKT

炎明熹（Gigi）今年初以《風旅》展開加盟Sony Music後的篇章，今日推出新單曲《Colors in the Air 原色》，早前她於《CHILL CLUB頒獎禮》上與姜濤合唱此歌，帶來驚喜，掀起熱話。

炎明熹鼓勵活出自我

《Colors in the Air 原色》充滿少女感的旋律與節奏，同《風旅》的風格截然不同。《Colors in the Air 原色》由James Wu、Psyche Ng聯手作曲，旋律帶有青春、俏皮的感覺。Gigi表示這首作品帶給她前所未有的新鮮感：「佢同《風旅》好唔同，同我以前有節奏感嘅歌都有好大嘅分別！我第一次聽已經好鍾意！」形容《Colors in the Air 原色》的旋律傳遞積極、正面的能量。

《Colors in the Air 原色》原來係咁解

《Colors in the Air 原色》鼓勵人們遵從自我，拒絕被外界定義，Gigi 認為不論是歌詞、旋律都充分表達，她現階段的內心想法。監製Edward Chan談及新歌時︰「呢首歌我覺得無論喺演繹方式，定係歌本身想帶出嘅意義上，都好係我印象中嘅Gigi。」並補充指，這首歌貼近日常生活且Gigi真實一面，是最純粹且不加修飾的「原色」。

炎明熹錄音時受驚

Gigi明言今次錄音與以往大為不同，新體驗讓她內心百感交雜。為了捕捉新歌那種鬆弛的氛圍，監製Edward讓她手持咪高峰，隨意坐於錄音室地上錄音。Gigi笑言：「雖然想點坐就點坐，點唱就點唱好Chill，但一聽到（Edward）話支咪（咪高峰）係等同一架二手名車嘅價錢……仲要買唔返嘅時候就即刻好驚！」Gigi發揮依然精準，僅用了兩日便錄成作品錄。

炎明熹同羊駝、小雞拍MV 

至於《Colors in the Air 原色》MV拍攝，Gigi最擔心天氣，拍攝當日一度陰雲密布，外景拍攝順利搶在大雨前完成。除了Gigi擔綱 MV主角之外，製作團隊同時找來羊駝、小雞參演。一向喜愛小動物的Gigi難掩興奮，「我係一個好鍾意小動物嘅人，本身現場要影一啲無表情嘅相，但見到佢哋我嘴角係完全壓唔住！」

炎明熹相信緣份

導演透露起初對於是否在MV中加入動物元素猶豫不決，直到發覺Gigi的通訊軟件頭像是一隻可愛羊羊，Gigi笑言：「雖然羊駝係羊駝，但都係『羊』！用羊做Icon（頭像）因為我係白羊座，好有緣份。」她補充自己生肖是屬雞，「好似有某種連結，有趣！」

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