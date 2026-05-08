林凱恩母親節陪媽媽打麻雀防老人癡呆 暑期進軍寵物酒店 首次創業量力而為

林凱恩今日出席《愛‧回家之開心速遞》「齊迎母親節」宣傳活動，母親節她一定會陪伴媽媽，請媽媽去吃飯及打麻雀，問到與媽媽打麻雀是否「鬆將」𠱁媽媽開心？她說不是，是訓練媽媽的牌技，目的是預防老人癡呆，：「以前媽媽沒有打麻雀，新年打了一次之後，便開始用手機練習打麻雀追進度，因媽媽不想經常做招呼人角色，（怕不怕媽媽愛上打麻雀後會去雀館？）還好，我媽媽很斯文，而且賢良淑德。」

林凱恩與李泳豪少接觸

提到近日被家事新聞纏身的李泳豪復工，林凱恩指劇中路線不同，兩人好少合作，加上自己愛藏起來，所以較少與對方接觸。

林凱恩計劃開寵物酒店

她表示，《愛‧回家之開心速遞》的編劇對她很好，為她每一集製作不同造型，星期三的一集與蔥頭（丘梓謙飾）有突破性親密鏡頭，遲些更有獵人裝束出現。此外，林凱恩正密謀做寵物護理生意，暑假快將來臨，很多寵物主人將會外出旅行，所以她想與朋友做寵物酒店護理生意，從未做過生意的她表示，只是為興趣，也不知道投資多少，因為她強項是設計，所以會主力做市場及海報設計等工作，問到怕不怕蝕錢？她笑言：「量力而為吧！」