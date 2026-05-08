因葵離世丨《紅色跑車》誕生背後存靈異真相 張新悅晒黑白相憶「任性」往事：謝謝葵叔幫我

因葵離世丨太極御用填詞人因葵昨晚（7日）由與他合作無間的太極樂隊在Facebook上公布死訊，終年60歲。不少樂迷及圈中好友紛紛表示悼念。曾在20多年前與因葵合作的張新悅貼上二人合照並表示聽了消息很傷心：「謝謝葵叔你寫的《怎暴露》歌詞，想當年我是那麼任性，就是要填詞又只填到一半，幸好有你幫我完成了首歌。雖然20多年沒有真的保持聯絡，但我知道你繼續默默地支持我！」

因葵成名作《紅色跑車》流傳著都市傳說

因葵於80年代中出道，為香港樂壇貢獻過無數經典作品，除了被網民捧為「網絡神曲」鄭少秋的《香港料理》外，當中以太極樂隊的成名作《紅色跑車》最為人熟知。然而，這首經典金曲背後，多年來一直流傳著一個令人毛骨悚然的「女鬼作曲」都市傳說。

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《紅色跑車》在「女鬼」朋友協助下誕生

關於這首名作《紅色跑車》，網上一直流傳著一段不可思議的靈異訪談。因葵早年曾在訪問自爆自己由6歲開始便有「陰陽眼」，在12歲時遇到了一位「女鬼」朋友。他坦言對這位靈體並不害怕，因為對方幾個月才出現一次，且從未傷害過他，只是默默陪伴在側。《紅色跑車》正是在這位女鬼的「協助」下誕生的。1985年的一個夜晚，尚未正式出道、急需一首成名作的因葵，如常坐在梯間彈結他尋找靈感。突然間，他感到全身「起雞皮」——這是女鬼出現的信號。他憶述當時自己只掃了四個和弦（Chord），女鬼便彷彿引領著他的手，掃出了第五、六、七個和弦。那一刻他腦海一片空白，回過神來時，這首旋律充滿動感的《紅色跑車》便奇蹟般誕生了。作品交到唱片公司後，幾個月便讓太極樂隊一炮而紅。

「女鬼作曲」的傳說越傳越廣

這個「女鬼作曲」的傳說越傳越廣，因葵在2020年親身為這段傳聞解畫。他坦言當年的報導確實有「斷章取義」之嫌，傳媒為了銷量將事件包裝得相當「Juicy」，但他當時本著「搵食啫」的心態，並未刻意澄清：「嗰度就有好多古怪事情發生嘅，試過樓上有個男仔沖沖吓涼跣腳個頭嘅後尾枕落地先，就撞到個水龍頭就救唔返。」因葵亦稱有單位是供地下店舖的職員居住，但是有人「因病厭世」，所以最後決定上吊自殺：「我哋嗰度有個黑市嘅墮胎診所，都仲未完！上樓上仲有佛堂，所以亦都解釋我哋點解由細到大都咁冤。」因葵表示正因為故居環境極度複雜，有鬼魂出沒實屬正常，他更苦笑指，每次回到該處，那邊的靈體都會主動「找他」。

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