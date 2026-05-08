黃穎君履歷再升級攻讀頂尖大學博士課程 曾為還債日做7份工從「東張女神」成政協

37歲前《東張西望》主持黃穎君（Burmie）於2021年轉換跑道，離巢TVB，入職民政事務局擔任媒體主任，當時月薪高達67,295元，其後黃穎君放棄政府工，出任武漢市港區政協委員。黃穎君最近再作出身份轉變，重返校園做學生，正攻讀華中師範大學教育學博士課程。

黃穎君到日內瓦出席聯合國會議

黃穎君去年12月才加入香港浸會大學（HKBU）成為大學合作發展處高級經理，早前又以「國家安全教育導師」的身份，到瑞士日內瓦出席聯合國會議。黃穎君未有停步，早年已是香港大學教育系學士、香港中文大學社會學系碩士，履歷表近年不斷升級，成「學霸港姐」。

相關閱讀：前《東張》女神家庭生活出現衝擊？因一事心情難明朗 棄近7萬政府工殺入政界學界成就非凡

相關閱讀：前《東張》女神離巢做政協過富貴生活 登豪華郵輪騷比堅尼誘人身材 從政後首展天賦本錢

黃穎君在IG分享素顏上堂照，又在學校留影，並寫道：「心之所向，緩步而行。步履從容，歲月不慌。萬事皆有時序，一步一步慢慢來，一切都會剛剛好。#香港大學教育系學士 #香港中文大學社會系碩士 #華中師範大學教育學博士生」。據了解，黃穎君目前攻讀的華中師範大學大有來頭，不僅是國家「211工程」及「雙一流」建設高校，其教育學科實力更是國內頂尖，主要為國家培育高階教育人才，足見黃穎君對持續進修的決心。

黃穎君曾扛起養家還債重任

黃穎君近年在政界與學術界大放異彩，事實上在其大學時期，曾度過一段辛酸時光。黃穎君的父母經營製衣生意，卻因誤信友人而破產，黃穎君為繳交學費及替家人還債，曾一邊讀書一邊瘋狂做兼職，做過街頭派傳單、商場服務員等工作，最高紀錄「一日打7份工」。黃穎君為扛起養家還債的重任，2012年參選香港小姐而踏足娛樂圈，在加入TVB的10年，從娛樂新聞台主播，做到《東張西望》主持，建立起入屋的形象。

相關閱讀：前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差