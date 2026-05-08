甄澤權成首位華人魔術師登紅館 高海寧以愛心贊助人身份仗義相助 莊思敏唔介意畀對方鋸開兩邊

知名魔術師甄澤權（Louis）將於6月25日於紅磡體育館舉行首個個人魔術騷《“Once”甄澤權穿越紅館魔術之旅2026》，今日（8日）舉行記者會，身為Team Samm義工團發起人的高海寧，以愛心贊助人身份出席外，還有莊思敏、林盛斌（Bob）等出席支持。

甄澤權認有賣飛壓力

對於在紅館表演魔術騷，甄澤權坦言有壓力，因為在紅館表演魔術不容易，加上找贊助商及賣飛都會有壓力，不過自己好驚喜，雖然高海寧是一位藝人，也成為贊助商，令他意想不到。高海寧則謂是巧合，有次邀請大埔火災災民吃飯，叫甄澤權前來表演魔術，當時反應很好，令她想到有些人未必負擔得起睇騷，而魔術表演帶給大家歡樂，也想更多人得到歡樂，而且甄澤權是首位華人魔術師登上紅館表演魔術，所以替對方驕傲。

高Ling想變矮Ling

談到紅館表演魔術跟平時表演可有不同？他表示紅館場地的樓梯好斜，也擔心觀眾睇得太興奮會發生意外，因為曾經發生過事。談到可會擔心觀眾遠距離看不清表演？他表示巳設計一些魔術，就算山頂位看得好清楚，甚至突然坐在隔離。問到可有特別的魔術表演，甄澤權笑言其中一項變高矮魔術，考慮由高海寧演出。高海寧笑說：「我想變矮，到時高Ling變矮Ling。」在旁的莊思敏笑說：「我唔介意畀鋸兩邊，砌得返我就得啦！」她又指為了支持甄澤權，亦可購買一堆門票做慈善。

甄澤權為表演加大保額

甄澤權透露今次會表演一個全世界十大危險之一的魔術，過去有12位魔術師為表演而喪命，雖然很久沒有人敢挑戰，自己會挑戰這個難度。談到太太可會擔心他？他笑說：「太太管我唔到！囡囡太細唔知乜事。」對於保險方面可會加大額，甄澤權表示需要加大，但有部魔術表演好難受保，畢竟魔術師是高危行業。當笑問莊思敏可會帶埋老公入場支持甄澤權，皆因她在社交網分享生日相未見老公蹤影？她笑說：「梗係避開咗鏡頭啦！撐Friend ok嘅！」