呂慧儀爆李泳豪重返劇組工作認真 食飯時貼身照顧李家鼎：佢好成熟

《愛‧回家之開心速遞》演員呂慧儀（長腳蟹）、劉丹、滕麗名、湯盈盈、單立文、林淑敏、袁文傑、許家傑等今日出席「齊迎母親節」宣傳活動。對於近日被家事煩擾的李泳豪昨天在社交網手持咖啡多謝「熊若水」呂慧儀請飲咖啡，並分享重返《愛‧回家》劇組工作合照，李泳豪面對鏡頭精神奕奕，狀態似乎相當不錯。問「長腳蟹」開工時李泳豪狀態如何？她大讚李泳豪十分成熟，開工時認真及很正常地工作，因為會與他及李家鼎一起食午餐，他十分照顧李家鼎：「吃飯時也有問鼎爺身體情況，我覺得豪仔不鍾意朋友擔心他的人，他會照顧好自己及家人。」

劉丹問候李家鼎盼放煩惱

劉丹藉着訪問問候李家鼎，希望鼎爺放下煩惱開心一點。當被問到得知鼎爺長子李泳漢被指圖謀鼎爺200萬定期存款，且游手好閒不工作，會否感到傷心？劉丹表示完全不知情，滕麗名則幫口說：「家家有本難念的經。」再追問李家鼎不獲TVB續約的消息，劉丹稱真的不知情，並指合約事宜每人都是保密。

呂慧儀「一家不知一家事」避談

呂慧儀透露，李泳豪開工時也有分享近期的感受，但那些始終是私人事，作為朋友和外人不應多說。問到李泳豪可有透露鼎爺不獲續約一事？她卻說：「沒有，就算有講我也不會跟大家說，這是人家的私隱。」再問他是否擔憂此事？呂慧儀回應：「沒有事需要擔憂，他最想照顧好鼎爺，最顧及的是家人。」對於李泳漢的所作所為會否替李泳豪不值？她說：「不可以這樣講，一家不知一家事。」

呂慧儀透露兒子母親節驚喜

活動中呂慧儀透露，兒子之前畫卡及自製手袋，早前更試過在母親節砌靚果盤為她慶祝。湯盈盈則笑言在家中很慘，老公不送花給她，她對女兒說「I Love you」，女兒只回答「I know」。

滕麗名指劇中兒子金城安（周嘉洛飾）每年也會送花給她，還取笑呂慧儀做媽媽辛苦，她說：「還是我這便宜仔好得多呢！」

滕麗名讚「便宜仔」更貼心

呂慧儀希望母親節兒子會給予她驚喜，透露早前兒子試過炮製韓式部隊鍋，每年所畫的母親節卡也不斷有進步：「逐步逐步來，怕他太識𠱁女仔更驚。」劉丹則指母親節也會「識做」和太太慶祝，孫女「小糯米」每年也會畫母親節咭送給嫲嫲，而且畫工也不斷有進步，呂慧儀即大讚「小糯米」畫畫很靚，更影相給兒子睇，叫兒子可否畫得像小糯米的畫那麼靚。

