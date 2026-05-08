金球獎首設AI規範 人類必須掌握創作主導權 演員演出必須「真人主導」

繼日前奧斯卡頒獎禮公布對AI的新規則後，「第84屆金球獎」正式公布最新規則，其中最受矚目的，是首次針對人工智能（AI）使用訂出規範，作品毋須因採用AI技術而自動喪失參賽資格，惟創作主導權必須掌握於人類手中。

未經授權禁止使用數碼肖像

根據新規例，金球獎方面表示，使用人工智能或生成式AI，並不會自動令作品喪失參賽資格，「只要人類的創作方向、藝術判斷和作者身份在整個製作過程中仍然是首要的，就不會自動取消作品的考慮資格。」評審委員會將就各參賽作品審視創作決策及執行層面，是否主要源自具名人員。在演出類別方面，凡演技類別的參賽作品，均須以具名演員的實際演出為主要呈現，「若演出內容大幅由AI生成或創造，將不具參賽資格。」不過，若AI僅作為輔助或強化演出工具，且表演本質仍由演員主導，同時獲得演員授權，則不會因此喪失資格。此外，任何參賽作品均不得包含未經授權使用演員數碼肖像、聲音複製或生物特徵數據所生成的演出。 在非演出類別方面，導演、編劇、作曲及動畫等各項技藝的核心創作貢獻，須主要來自具名人類創作者，而AI或生成式工具的使用，只能擔當輔助或提升之角色，不得取代人類的創作主導地位。

金球獎今日公布對AI的新規例。

明年1月舉行的金球奨，繼續由Nikki Glaser主持。

凡演技類別的參賽作品，若演出內容大幅由AI生成或創造，將不具參賽資格。

導演、劇本等獎項，創作主導權必須掌握於人類手中，即使使用AI輔助，亦具參賽資格。圖為去年金球獎最佳導演《一戰再戰》保羅湯瑪士安德遜。

同步更新Podcast獎項規則

除了AI規範外，金球獎也同步更新Podcast獎項規則。未來符合資格的作品，將僅從「Top 30 Podcasts」名單中選出，該榜單由數據公司Luminate依據Podcast資格期間（1月1日至9月30日）的多項數據指標進行統計與評估。另外，金球獎也調整非英語電影與獨立電影規則，未來這類作品即使未報名「最佳影片」，仍可單獨報名個人表演獎項，只要符合其他資格規定即可。