Hi MIRO ! Garden Party2026丨江𤒹生AK帶傷上陣自嘲「楊過」 感激「生粉」包容支持8年感觸落淚

MIRROR的《Hi MIRO! Garden Party 2026》次回正於麥花臣場館舉行，昨晚第2場歌迷聚會由Anson Kong（江𤒹生）接力登場。雖然AK因傷需佩戴肩帶上陣，但他仍展現幽默本色，自嘲今日化身「楊過」，雖然只有單手，但依然會盡全力回饋一眾「生粉」。隨後他與MIRO分享工作近況，除了多部電影作品，更即將推出舞台劇及電視劇，呼籲粉絲密切期待。

江𤒹生大派花仙子福利

其後AK一口氣演唱兩首歌曲《攬緊處理》及《月月》，甜蜜歌聲令全場MIRO哄動。接著，AK向粉絲大派「花仙子」福利，包括對望十秒、碰拳等，更應粉絲要求清唱《黑之呼吸》。由於只有左手可用，AK笑言會為MIRO簽上專屬限定的「左手版簽名」，引來全場歡笑。

江𤒹生送出四份珍貴回憶禮物

在演唱歌曲《鎖》時，AK邀請四位粉絲化身「江寫生」即場為其寫生，並精心準備了四份分別代表他不同人生階段的珍貴回憶的禮物給他們：包括AK在電影中飾演的角色「暉仔」經常吃的海鮮味杯麵一箱、AK主演電影《我們不是什麼》入圍意大利烏甸尼遠東電影節的場刊、九年前赴美國參加《全民造星決賽》時在機場購買的磁石貼，代表著MJ風格的AK，以及他個人品牌的第一件T-shirt。四份禮物背後的意義讓粉絲既驚喜又感動。

江𤒹生壓軸獻唱回饋生粉

進入分享環節，AK向MIRO吐露心聲。他坦言近來忙於拍攝，在社交媒體上發現世界充滿不少惡意批評。入行第8年，他學會了如何消化壓力，並感恩有生粉一路陪伴成長。他直言自己出道時有很多不足，全靠粉絲包容，才讓他能慢慢進步。他提到在意大利獲得的掌聲與榮譽應歸功於生粉，說到此處更一度真情流露、感觸落淚。為回饋粉絲，AK加碼送上近日很喜歡的一首歌曲 《愛你但說不出口》，今次特意做了一個新音樂底，於表演環節壓軸送上。隨後，全場MIRO高舉印有電影對白「有汗出 有糧出」的毛巾，與AK大合照，許願大家都有糧出。見面會尾聲，MIRO逐一上台領取絨毛花朵，完結時AK再為MIRO送上歌曲《千億個或許》，場面感人，整場見面會在一片充滿愛與淚水的溫馨氣氛中圓滿落幕。

