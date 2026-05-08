李泳漢鬧學歷羅生門 參選區議員聲稱讀大學政治系 為搲家用竟自爆「高中都冇畢業」

李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢關係勢成水火，今日（8日）公開與大仔的錄音對話內容，揭露自己淪為「人肉提款機」悲慘真相，對話中李泳漢對鼎爺的財產瞭如指掌，李家鼎提及自己將不獲續約下收入大減，提出削減每月供養費用，結果李泳漢爆SEED以「高中學歷都冇」為由理直氣壯繼續做無業漢並揚言：「而家屋契喺我手，我掟x咗去銀行，你吹呀！」

李泳漢參選區議員曾讀大學政治系

李泳漢小時候曾就讀喇沙小學及聖保羅書院，施明在1994年與李家鼎離婚後，帶了一對孖仔移民美國，她曾表示對兩個仔好大期望：「我栽培到讀完大學返嚟。」李泳漢2011年參選區議員表示曾就讀大學政治系，但今次他指控向老竇李家鼎竟然聲稱自己「連高中都冇畢業」來拒絕尋找工作，惹來外界質疑。

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李泳漢傳曾獲美國軍校取錄成為教官

李泳漢在錄音中聽到李家鼎勸自己找份工作養家，他爆seed地以「高中畢業學歷都無」為由，叫李家鼎面對現實：「我係乜嘢？連高中畢業都冇，我幾多歲？45歲連出去做sales都冇人請。而家屋契喺我手，我掟X咗去銀行，你吹呀！我仲有好多嘢玩。」李泳漢不斷壓榨李家鼎的說話，不單惹來外間一面倒負評，亦再掀起外界對他學歷的質疑。過往李泳漢曾宣稱出身名校喇沙小學及聖保羅書院，16歲曾赴美求學，在2002年曾表示獲美國西點軍校取錄受訓成為教官，後來因母親施明反對而放棄：「媽咪覺得美國好危險，加上軍校需要讀四年，畢業之後重要簽約八年做軍官，到時我已經三十幾歲，媽咪話到時唔知前途會係點，所以打消念頭，返香港發展。」最終修畢當地Community College的大專課程。李泳漢其後在律師樓跟大狀學法律，當時曾表示打算前往內地華東師範大學讀法律，不過未有下文。

李泳漢在2011年曾參加區議會選舉

李泳漢在2011年曾參加區議會選舉，當時他受訪表明：「以前喺大學讀書都係修讀政治學，所以並唔係突然間對政治有興趣。」但在2016年他再以獨立身份出戰立法會九龍西選舉，李泳漢曾埋怨父親不給選舉經費，不過全程未曾提及學歷不足的問題。李泳漢政壇失意後，一直未有透露過工作狀況，相當低調神秘。到了施明喪禮前夕，李家鼎才道出大仔曾在他任職的食肆打工：「佢（李泳漢）喺度游來游去，做咗8、9個月就走咗，有叫佢搵嘢做，但佢做得啲咩！近年我畀佢掛名做我助手，我每月出糧5、6萬畀佢當家用。」

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施明對仔女大期望栽培讀大學

施明曾在2022年中接受了黃夏蕙前經理人、現任亞視節目總監李文偉（Simon/小肥豬）的YouTube節目《小肥豬周記》專訪，施明在1994年以性格不合為由單方面申請離婚，其後帶了一對孖仔移民美國，當時在生活並不好過，試過因人生路不熟致電胡金銓導演求助，沒想到等了一個月後才得知對方已撒手塵寰，最後為了生計放下演員身段，試鏡拍廣告、做配音，加上李家鼎提供的生活費補貼，才得以度過難關：「當年呢個決定真係好勇敢，而家諗返都好驚，兩個仔係我命根，我放棄好多嘢栽培兩個仔，我對佢哋好大期望，佢鍾意拍戲我畀佢拍戲，佢去讀書我跟佢去讀書，邊個唔錫仔女，貓貓狗狗都錫佢啲仔女，何況我，係我係栽培佢哋讀完大學返嚟。」最後3母子留美5年後返港，返港後李泳漢和李泳豪加入娛樂圈繼續做藝人。