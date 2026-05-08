李泳豪透露李家鼎最新工作情況 強調父母財產交專人跟足法律程序：若涉違法絕不姑息

李家鼎（鼎爺）今日（8日）公開多段與大仔李泳漢的錄音及對話內容，揭露自己淪為「人肉提款機」悲慘真相，期間李家鼎提及自己將不獲續約，在收入大減下，向李泳漢提出削滅減每月供養費用，結果李泳漢爆SEED以「高中學歷都冇」為由理直氣壯繼續做無業漢，甚至更以手執九龍塘屋契狠話：「而家屋契喺我手，我掟x咗去銀行，你吹呀！」

李泳豪搵專業人士去處理並跟足程序

李家鼎日前曾表示為保障晚年生活及防範「死無對證」，已正式委託細仔李泳豪全權接管其財務及生活事務，李泳豪今日回覆傳媒，首度交代接管父親事務的細節：「嚟緊我媽咪遺產又好，我老竇嘅所有財物財產交托俾我，我都會搵專業人士去處理。一切跟足法律程序，如果涉及有違法，一定採取法律行動。」

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李泳豪坦言李家鼎無法自理日常活動

李泳豪坦言將老竇的健康放在首位，他透露李家鼎目前連洗衣服、揸車等日常活動都無法自理，生活起居已由他和太太全面接手：「做咗執行人係保障老竇嘅財產俾佢安享晚年，遺產同財物交晒畀律師處理，我唔方便再回應。老竇而家洗衫都做唔到，太太同我一齊入去幫手，太太會攞啲衫返屋企洗，幫手買日用品、煮飯，唔得閒就買飯俾鼎爺。仲會幫佢著吓車、跟進水電煤單。」

李泳豪透露鼎爺最新工作情況

李泳豪感激太太的付出，並承諾未來會專心幫老竇調理身體，確保老竇能夠舒舒服服地度過下半生。對於李家鼎自爆不被續約一事，李泳豪透露了鼎爺最新的工作情況並明確表示：「公司有跟鼎爺續約，我諗嗰時係未清楚續約與唔續約之間，鼎爺係擔心未能續約，鼎爺用意係講少少嘢，等佢唔好再問鼎爺攞錢、求佢，其實是鼎爺嘅應對策略。」

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