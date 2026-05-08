黃子佼藏逾千未成年不雅片確定免入獄 爆料網紅痛批法律保護壞人：犯錯都是可教化

台灣藝人黃子佼於2023年爆出「#MeToo」風波，在警方調查期間，進而揭發黃子佼自2014年起涉嫌付費下載大量未成年性影像影片，一審時被判處8個月徒刑，罰款10萬新台幣（約2.5萬港元），黃子佼不服上訴，二審改依個資法判處1年6月，緩刑4年。昨日（7日）台灣最高法院駁回檢方上訴，維持二審判決，黃子佼獲緩刑4年，不需要入獄。

黃子佼風波網紅痛心發聲

面對黃子佼獲判緩刑，當年指控黃子佼在其17歲時強吻、拍攝未成年少女私密照的網紅Zofia，在IG限時動態表達失望，以黑底白字發聲：「法律保護壞人，犯錯都是可教化」，並呼籲社會大眾應更加重視兒童隱私與孩童交友狀況。

相關閱讀：金牌名嘴藏未成年少女裸露片判決出爐 終為性醜聞付沉重代價 失去妻女演藝事業全玩完

相關閱讀：黃子佼捲未成年不雅影片案件 處心積累部署復出 輿論震怒怨其妻維護丈夫

Zofia透露自己已在法國定居，但心裡依然感到害怕：「說我不害怕是騙人的。」Zofia稱為保護自己與家人，每日都會緊鎖門窗，並慶幸鄰居是警察：「我鄰居是警察，門口都有監視器。」Zofia強調未來如返台灣探親，絕對會更加謹慎行事，絕不輕易暴露行蹤。最後Zofia透露現在很幸福，並承諾：「不會做傻事，我小孩還很小，我要看他們長大。」

黃子佼爆醜聞去年離婚

54歲的黃子佼一度是台灣頂級主持，曾獲金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，是當地各大頒獎典禮、大型活動的御用主持。黃子佼與同為藝人的孟耿如於2014年拍拖，二人愛情長跑多年，在2020年結婚，兩年後誕下一女。黃子佼不時分享育兒點滴與愛妻日常，成功塑造好男人形象。不過黃子佼自捲入醜聞後，去年與孟耿如離婚，結束5年婚姻。

相關閱讀：金牌主持驚爆離婚 為求輕判親認需負擔贍養費 5年情斷老婆失踪去向不明