81歲李家鼎心酸驚爆離巢不獲續約 《阿爺廚房》爆紅捱出胃病憔悴暴瘦

81歲的「鼎爺」李家鼎近年憑TVB飲食節目《阿爺廚房》、《肥媽李鼎》大顯廚藝，迎來演藝生涯的「第二春」。但李家鼎事業登頂卻疑似賠上健康，加上家庭變故的雙重打擊，令鼎爺的近況令人擔憂。近日鼎爺接受傳媒訪問時，心酸自揭「不獲續約」，一代廚神面臨人生大難關。

李家鼎廚神形象名利雙收

李家鼎自從《阿爺廚房》播出後，憑藉刀工了得、對食材瞭如指掌，打破以往「惡人」的框框，成功轉型為觀眾追捧的「廚神」，節目一連開多達五輯，與譚玉瑛一同擔任主持，每集由李家鼎示範懷舊廣東菜式。而李家鼎夥拍肥媽（Maria cordero）主持的《肥媽李鼎》，更曾創下最高收視17.2點（110萬觀眾）佳績，一度成為2023年周一至五綜藝節目收視之冠。在節目效應下，李家鼎接到大量廣告代言及商場活動，甚至開設私房菜館，收入以幾何級數暴增，可謂名利雙收。

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李家鼎近一年飽受胃炎折磨

不過李家鼎疑因工作量大增，而忽略了健康，近一年來其健康亮起紅燈，去年露面時整個人顯得憔悴消瘦，有指鼎爺試過因不夠血，而需要輸血。李家鼎當時透露因工作食無定時、睡眠不足等，積勞成疾，患上「慢性腸胃炎」要服藥及嚴格戒口。

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李家鼎膝蓋「骨磨骨」劇痛

李家鼎從原本體格健壯出現「斷崖式」暴瘦，以往中氣十足的聲線，亦變得虛弱，加上受膝蓋「骨磨骨」劇痛困擾，令李家鼎備受病痛折磨，之後已減少工作靜心休養。相信李家鼎因目前的身體狀況，難以配合高強度的拍攝工作，因而「不獲續約」離開工作長達30年的TVB。

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