Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新城與廣東「音樂之聲」聯播《灣區聲勢力》 潘宇謙任首集嘉賓分享康復心路 自爆左腳有3粒螺絲釘

影視圈
更新時間：01:45 2026-05-08 HKT
發佈時間：01:45 2026-05-08 HKT

由新城廣播知訊台與廣東廣播電視台音樂之聲攜手製作的全新聯播節目《灣區聲勢力》，於昨午11時正式啟播。頭炮首集邀得創作歌手潘宇謙（AP）擔任嘉賓，大談手術後康復情況及分享新歌《碎鑽星球》。而隨節目同步啟動的 「大灣區音樂榜」 ，首周冠軍歌由張馳豪（Aska）憑《一個人的生日歌》奪得。

潘宇謙手術後活動幅度減半

《灣區聲勢力》將於昨天起，逢星期四上午11時至12時播出，重點推介粵港澳大灣區的優秀音樂作品，促進兩地音樂文化交流。首集嘉賓潘宇謙透露十年前曾意外斷腳，當時醫生在其肌肉尚未完全癒合的情況下，表示他可以進行任何運動。於是十年間他繼續滑雪、踢波、打籃球，直至某天突然無法正常走路。「去醫院一照，醫生說我的腳跟關節已經退化到65歲的程度。」他苦笑形容：「簡直是被偷走的30年。」

潘宇謙籲珍惜當下

去年完成專輯宣傳後，潘宇謙決定接受手術，目前左腳踝鑲有三顆螺絲釘，活動幅度比右腳減少約四至五成。手術後他曾撐著拐杖出席好友兼監製陳考威在澳洲舉行的婚禮，甚至需要租用輪椅代步，反被友人開玩笑：「你有輪椅好像比較紅，不如一輩子坐輪椅吧！」潘宇謙透露新歌《碎鑽星球》是他去年10至11月臥床休養期間創作的作品，靈感源自香港一宗嚴重意外的新聞。他感歎現代人過度專注虛擬世界，忽略了真實的人際溝通，更直言社會善忘：「意外發生一個月後，大眾便會逐漸淡忘。」旁人的傷痛遠不及受影響家庭的百分之一，他希望藉此提醒樂迷珍惜當下。

張馳豪新歌榮登「大灣區音樂榜」榜首

伴隨節目啟動的全新 「大灣區音樂榜」 ，首周冠軍寶座由張馳豪（Aska）憑歌曲 《一個人的生日歌》 成功奪得，第二位李克勤《你的愛情回不來(國語)》、第三位陳慧琳《那人那地那天》、第四位謝霆鋒《推倒重來(國語)》、第五位周杰倫《太陽之子(國語)》、第六位孫燕姿《飛瀑而下(國語)》、第七位楊千嬅《回歸一塊小石頭》、第八位谷婭溦《今天你瘦了嗎?(國語)》、第九位陳健安《梨子》、第十位李靖筠《最好比我更懶》。Aska發表得獎感受時表示：「很開心，也很榮幸，我的新歌能夠成為全新『大灣區音樂榜』第一周的冠軍歌曲。非常感謝新城廣播、廣東廣播電視台、所有DJ、喜歡這首歌的聽眾，以及幕後的製作團隊。希望未來能帶給大家更多廣東歌，謝謝。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
2026-05-06 18:12 HKT
公屋首派險中伏！全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
星島申訴王 | 網上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反擊 名牌店主：市價300萬 「配貨」才買到
星島申訴王 | 網上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反擊 名牌店主：市價300萬 「配貨」才買到
申訴熱話
7小時前
太極御用填詞人因葵逝世終年60歲 兄弟悼念：喺天堂同Gary夾住band先 曾為《紅色跑車》等作詞
太極御用填詞人因葵逝世終年60歲 兄弟悼念：喺天堂同Gary夾住band先 曾為《紅色跑車》等作詞
影視圈
4小時前
蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證
蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證
教育新聞
8小時前
元朗松記燒鵝重開！30年老字號一度結業 進駐金記燒臘舊舖位 曾陷天價粉葛湯爭議
元朗松記燒鵝重開！30年老字號一度結業 進駐金記燒臘舊舖位 曾陷天價粉葛湯爭議
飲食
11小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
15小時前
六合彩｜頭獎一注獨中贏1300萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎1300萬攪珠結果出爐 頭二獎無人中 三獎107.2注中 每注派$4.5萬
社會
11小時前
因葵離世丨因葵生前曾患情緒病 2023年指周永恆被內地妻家暴 二人因病相知相惜成創作夥伴
因葵離世丨因葵生前曾患情緒病 2023年指周永恆被內地妻家暴 二人因病相知相惜成創作夥伴
影視圈
3小時前
萬寧一日快閃限定88折！慶祝母親節全場勁減 指定門市與官網同步
萬寧一日快閃限定88折！慶祝母親節全場勁減 指定門市與官網同步
生活百科
9小時前