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ZPOT出新歌道盡少男心事 邀得王偉俊TELLER合作填Rap詞 特設「手語舞」示愛

影視圈
更新時間：01:15 2026-05-08 HKT
發佈時間：01:15 2026-05-08 HKT

成軍百日的人氣Gen Z男團ZPOT，繼出道作《ZPOTLIGHT！》後，昨日推出第二首派台歌《反話》，由 J.Arie作曲、鍾說填詞、葉樹暉編曲、徐浩監製，陣容鼎盛！其中年紀最小的兩位成員林焯彥（Marcus）與關曉隆（Bosco），更邀得《全民造星VI》冠軍王偉俊（Teller）攜手合作，首度填寫Rap詞，我手寫我心，道盡Gen Z的少男心事！

黎子琛親解新歌創作概念

隊長黎子琛（Alvin）親解新歌創作概念：「當我們遇上心儀對象時，可能會因為害羞，或者擔心被拒絕，因而改以反話去表達自己真實的感受，間接去表達自己的愛意！」而周德誠（Cow）直言初次聽到Demo時，已充滿粉紅泡泡：「這首歌令人一聽鍾情，無論是曲風與歌詞均充滿青春、夏日與戀愛的感覺。」

關曉隆處男下海寫Rap

處男下海填寫Rap詞的Bosco說：「第一次收到Demo時，我跟Marcus分別譜寫自己負責的部份，但總覺得有所欠缺，所以馬上跟大師TELLER取經，聽聽他的看法，從而激發更多靈感！」Marcus續說：「由《造星VI》開始認識TELLER，友誼已建立了一段時間，自己第一次寫Rap詞當然要找他幫忙，TELLER的建議令我更易透過Rap詞表達出自己的真實感受，獲益良多！」

ZPOT MV玩轉兩大潮爆造型

為了呈現新歌《反話》的「口裡說不」主題，ZPOT在MV中玩轉兩大潮爆造型，令人目不暇給！副隊長黃日禧（Dave）說：「MV中有兩個造型，第一個充滿青春活力，色彩繽紛；另一個造型則以古典Look營造童話感覺，較為浮誇荒誕，不但切合新歌《反話》的主題，更希望帶領Fans進入與現實抽離的平行時空。」

關曉隆介紹MV斑點狗「女主角」

張肇維（Gordon）接力解構新歌MV：「為了配合《反話》這個主題，MV中會出現大量『不合理』的道具，例如巨大化的手掌、與Marcus連為一體的餐桌，相信大家看到這些新奇的道具也會覺得過癮！」Bosco更隆重介紹ZPOT首位MV「女主角」：「女主角Khandha是一隻超級可愛的斑點狗，牠在MV中也有千奇百怪的造型，大家密切留意！」七子更在MV中盡展年下男的青春活力，不但在大草地與乾涸的泳池中勁歌熱舞，一邊跟陽光玩遊戲，一邊展現古靈精怪的玩味；移師教堂拍攝時又輪流發揮幽默本色，令拍攝現場笑聲不斷！

陳廷羲溫馨提示設計的「手語舞」

身為隊中「色水擔當」的陳廷羲（Ian Hannz），更溫馨提示大家要留意特別設計的「手語舞」：「我們暗戀別人的時候，經常因為害羞而不敢宣之於口，所以今次刻意在舞蹈中配合手語去示愛，例如用手語去表達『我愛你』、『我想念你』等高甜訊息，希望大家留意《反話》MV的同時，也要細心觀看我們在舞蹈設計上的小巧思！」
 

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