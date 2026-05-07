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《魔音女團》團隊考試日丨宋宛穎成「性感擔當」俞可程爛牛仔褲着上身勁吸睛 YS韓國偶像學院社長Yong Heo大讚B組「變化勁大」

影視圈
更新時間：23:15 2026-05-07 HKT
發佈時間：23:15 2026-05-07 HKT

由蕭正楠主持的TVB綜藝真人騷《魔音女團》逢周一至周五晚翡翠台十點半播映。16位練習生經過分組、地獄式特訓、初舞台表演後，迎來「團隊考試日」。四組準女團經過密集式的唱歌及跳舞訓練後，再經由不同著名設計師的精心改造，以貼題又耳目一新的全新造型獻唱指定團歌，保證吸引！

今晚一集，重點登場的是A組的《綠野仙蹤》及B組的《你瘦夠了嗎？》。獻唱《綠野仙蹤》的A組隊名為「Double S」、口號是「我哋原地出道」，隊長是「性感擔當」宋宛穎（Sabrina），成員則分別是「氣氛擔當」鄧凱文（Eris)、「甜美擔當」倪嘉雯（Carmen）及「可愛擔當」盧映彤（Skylar）。為了配合歌曲風格、突顯四位成員可愛又青春的特質，團隊服裝指導、首屆《剪裁魔法師》冠軍得主KEV YIU為四人安排了以「心靈野餐」系列為主題的造型服，以薄牛仔布料打造帶點晚裝感的造型，少女得來不失隆重。

A組陷兩大危機

由於Eris在上一輪「Memory Challenge」表現近乎包尾，集訓焦點自然落在她身上，為了不成為老鼠屎，Eris突破極限日夜苦練，誠意令隊員大為感動，隊長Sabrina接受製作組訪問時，還數度被Eris的世界級努力感動至眼泛淚光：「畀我再揀一次，我都會揀你！」除了Eris，A組另一危機竟是隊長本身，而她的致命弱點正正是「可愛」，Sabrina受訪直認擔心累街坊：「你三個好似好Cute cute，但係我自己Cute唔起嗰隻，會唔會累咗你哋呢？

俞可程邢慧敏爛牛仔褲著上身

獻唱《你瘦夠了嗎？》的B組、團名為「Queen Bee」、口號為「享受舞台就係100分」，隊長為「全天候擔當」倪樂琳（Ellyn），成員有「衣架擔當」邢慧敏（Sharon）、「幼稚擔當」俞可程（Kanis）及「搞怪擔當」王汛文（Candice）。團隊時裝設計師Jason Ying，為四人打造了煥然一新的野性造型，設計概念分別是「扯爛了的牛仔褲」著上身（俞可程、邢慧敏）及「活力Sports Bra」，型格得來又帶點冷艷，配以四人演唱風格，成件事勁Rock！由於造型有露腰設計，Sharon將其模特兒的美好身段展露無遺，成功搶Fo；至於化了濃妝後的Ellyn，感覺與平時判若兩人，舞台感十足。

倪樂琳對隊友改觀

不過B組與A組一樣有危機，原來Ellyn組隊期間見到三名組員主動靠近時，一度因擔心三人表現懊惱不已：「當時見到後面呢三個我真係後悔」、「佢哋三個手腳唔協調」。不過經過連日來的相處及集訓，Ellyn不但對隊友改觀，還落淚感謝團員、尤其是Sharon的努力，場面感人。最終，AB兩組表現均獲得現場評審高度評價，當中Eris及Sharon更獲讚「大有進步」。對於兩組表現，YS韓國偶像學院社長Yong Heo對B隊讚不絕口：「爭啲唔認得大家，變化勁大。」而韓籍靚仔排舞師Geon，亦認同B隊甚有潛質，並點名稱讚Ellyn有女團Feel：「好似睇緊將要出道嘅女團成員咁。」

鄧凱文向陳奐仁「發火」兼「掟嘢」

今集另一亮點，是被投選為「魔音之最」的Eris，走音竟走到班主任陳奐仁（Hanjin）「發火」兼「掟嘢」，相當爆笑。至於Carmen則遭Hanjin勒令要減掉3-4%脂肪率，令她大感意外。要求極高的Hanjin，為幫Skylar去掉包包面，更建議她在表演前將卡路里攝取cut至800大卡一天。
 

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