moon tang獲歌迷揭有棟篤笑潛力 預告新作走「Cool」路線丨獨家

唱作女歌手moon tang（鄧凱文）的《「25+1」tour》巡演，將於5月19日在澳門站畫上圓滿句號。她形容這趟巡場如過山車一樣，又坦承雖即將告別26歲，仍然覺得自己很年輕，仍有很多想做的事。而踏入27歲，她預告新專輯將告別溫暖，轉向較Cool的音樂風格。 文：李文偉、圖：朱偉彥

moon tang預告台上邊跳邊唱

moon tang（鄧凱文）預告演唱會將有所不同，今次會以舞台劇形式展現，自小學習Contact舞的她，希望歌迷可以欣賞到她在台上邊跳邊唱的演出。談到巡演「25+1」將畫下句點，moon表示沒有太強烈的感覺，只覺得巡唱填滿這一年已很開心，「在澳門站結束一刻便過完26歲，但我仍覺得自己是年輕的，仍有很多想做的事。由《25》這張專輯到巡唱，好似坐過山車一樣發生了好多新的經歷，可以去不同地方、與香港以外的藝人合作，我已在寫下一張專輯，將會有很不同的感覺，亦好想可以和大家分享。」

moon tang告別溫暖小女孩

透過巡唱，moon與不同地方的歌迷拉近距離，大家都將最個人的事與她分享，她感恩自己迷茫的時候有歌迷的存在。剛完成倫敦站演出，moon笑言上台前準備了很多話與歌迷分享，但經過數站的演出後，歌迷指她講話搞笑，有棟篤笑的潛力，身邊朋友都覺得她講話好笑。至於澳門站演出，moon將為大家帶來4首全新作品的首唱，包括剛推出的《take three》以及3首未曝光新作。踏入27歲後，她指自己之前是一位溫暖的小女孩，不過之後的新歌可能走向Cool和有態度的風格。