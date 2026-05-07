波波黃婧靈開心受小朋友歡迎 完全無代溝 想挑戰拍吃播片分享珍藏食店丨獨家

黃婧靈（波波）日前應小學校長邀請擔任慈善活動司儀，到大角咀的路德會沙崙學校主持「2026/27十萬學童AI英文支援計劃」，獲師生及嘉賓們歡迎，她笑指自己個性似小朋友所以受小朋友歡迎。最近波波工作量不斷，當中拍《美食新聞報道》令她很多得着，她亦想拍吃播，坦言喜歡看別人吃播甚至收聽飲食聲ASMR（顱內高潮）作療癒。 文：李文偉 圖：朱偉彥

波波指最近收到不少工作邀請，當中包括慈善活動，她笑言屬於受小朋友歡迎的一類人，也喜歡與小朋友接觸，因小朋友想法比較單純沒機心，笑言自己個性也似小朋友，和年紀小的人比較有共鳴，加上喜歡收藏公仔和零食，和小朋友也有共同話題。今次來到小學校舍，波波指見識到了AI在小學教學上的應用，原來早在小學時期已非常普及，笑言自己也擅長利用AI，並不會只向別人發問，會在網上尋求AI的答案，有時候更會與AI聊天、詢問各種意見。

波波自爆小學是學霸

談到讀書生活，波波笑言讀小學時較乖巧，專心讀書年年考第一，升中才開始活躍，最難忘開始有零用錢買零食，不過上月12日迎來了28歲生日的她笑言離學生時代越來越遠，生日願望除了想更多工作機會，更想重拾學習感覺，開始學古箏也正物色陶瓷班，多學一門興趣。問到生日怎慶祝？她表示在家中與愛犬度過，「過去生日都會舉行派對，不過可能年紀大了，搞派對要準備很多事，除了令自己開心也要令參與的朋友開心。（最近喜歡分享靚相，沒影相留念？）後來有打算約攝影師影輯相作紀念，後來檔期夾不到就作罷了！」

波波拍節目大飽口福

波波最近除了司儀工作，也參與《美食新聞報道》拍攝，跟名廚四出探店，她自認喜歡食也不怕肥，拍攝節目令她大飽口福，但也要努力保持身型。她又指拍節目有很多得着，從名廚口中收穫了很多口袋名單，計劃將來與朋友探店，或在節目中與觀眾分享。波波又笑言知道大家喜歡看她食得很開心的樣子，笑言：「我都想過拍吃播片，因為自己也很喜歡看別人的吃播，甚至會收聽只有進食聲音的ASMR吃播，覺得很放鬆很療癒！」

