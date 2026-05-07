Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波波黃婧靈開心受小朋友歡迎 完全無代溝 想挑戰拍吃播片分享珍藏食店丨獨家

影視圈
更新時間：21:31 2026-05-07 HKT
發佈時間：21:31 2026-05-07 HKT

黃婧靈（波波）日前應小學校長邀請擔任慈善活動司儀，到大角咀的路德會沙崙學校主持「2026/27十萬學童AI英文支援計劃」，獲師生及嘉賓們歡迎，她笑指自己個性似小朋友所以受小朋友歡迎。最近波波工作量不斷，當中拍《美食新聞報道》令她很多得着，她亦想拍吃播，坦言喜歡看別人吃播甚至收聽飲食聲ASMR（顱內高潮）作療癒。 文：李文偉 圖：朱偉彥

波波指最近收到不少工作邀請，當中包括慈善活動，她笑言屬於受小朋友歡迎的一類人，也喜歡與小朋友接觸，因小朋友想法比較單純沒機心，笑言自己個性也似小朋友，和年紀小的人比較有共鳴，加上喜歡收藏公仔和零食，和小朋友也有共同話題。今次來到小學校舍，波波指見識到了AI在小學教學上的應用，原來早在小學時期已非常普及，笑言自己也擅長利用AI，並不會只向別人發問，會在網上尋求AI的答案，有時候更會與AI聊天、詢問各種意見。

波波自爆小學是學霸

談到讀書生活，波波笑言讀小學時較乖巧，專心讀書年年考第一，升中才開始活躍，最難忘開始有零用錢買零食，不過上月12日迎來了28歲生日的她笑言離學生時代越來越遠，生日願望除了想更多工作機會，更想重拾學習感覺，開始學古箏也正物色陶瓷班，多學一門興趣。問到生日怎慶祝？她表示在家中與愛犬度過，「過去生日都會舉行派對，不過可能年紀大了，搞派對要準備很多事，除了令自己開心也要令參與的朋友開心。（最近喜歡分享靚相，沒影相留念？）後來有打算約攝影師影輯相作紀念，後來檔期夾不到就作罷了！」

波波拍節目大飽口福

波波最近除了司儀工作，也參與《美食新聞報道》拍攝，跟名廚四出探店，她自認喜歡食也不怕肥，拍攝節目令她大飽口福，但也要努力保持身型。她又指拍節目有很多得着，從名廚口中收穫了很多口袋名單，計劃將來與朋友探店，或在節目中與觀眾分享。波波又笑言知道大家喜歡看她食得很開心的樣子，笑言：「我都想過拍吃播片，因為自己也很喜歡看別人的吃播，甚至會收聽只有進食聲音的ASMR吃播，覺得很放鬆很療癒！」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
2026-05-06 18:12 HKT
公屋首派險中伏！全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
11小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
14小時前
兩任落馬國防部部長魏鳳和、李尚福被判死緩。新華社／路透社
兩任落馬國防部部長魏鳳和、李尚福被判死緩
即時中國
3小時前
蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證
蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證
教育新聞
4小時前
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
影視圈
10小時前
元朗松記燒鵝重開！30年老字號一度結業 進駐金記燒臘舊舖位 曾陷天價粉葛湯爭議
元朗松記燒鵝重開！30年老字號一度結業 進駐金記燒臘舊舖位 曾陷天價粉葛湯爭議
飲食
6小時前
羅偉文（蒙頭）謀殺定罪上訴得直，但案件仍需發還高院重審。
寶林邨床底藏屍案 吸毒無業漢謀殺罪上訴得直 撤銷定罪發還重審
社會
6小時前
「電筒大王」沈漢深長子穿父親櫃桶底逾2000萬 無家可歸認欺詐罪判囚4年
「電筒大王」沈漢深長子穿父親櫃桶底逾2000萬 無家可歸認欺詐罪判囚4年
社會
5小時前