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光希來港拍攝遇雨季讚浪漫 搖滾新曲送媽咪歌頌女性強大

影視圈
更新時間：22:16 2026-05-07 HKT
發佈時間：22:16 2026-05-07 HKT

光希身兼模特兒、音樂人與演員一身，首次同日本殿堂級護膚品牌合作，是次光希親自來港參與拍攝，選址維多利亞港標誌性的天際線下進行，為香港觀眾與粉絲帶來驚喜。

光希同品牌理念一拍即合

「光希」日文的意思指「光與希望」，與生俱來的命題，與品牌的美學靈魂不謀而合。光希剖白與品牌合作的契機：「非常榮幸能夠參與宣傳企劃。品牌追求極緻、不斷進步的理念，正是我在演藝路上對自己的要求——全心傾注於每一次的演出，讓每一個角色、每一個面向的自己，都能折射出最純粹、最動人的奢燦光彩。」

光希欣賞雨下香港夠浪漫

拍攝當日，香港突發暴雨加雷鳴，令外景拍攝一度受阻。然而，光希完全沒有受突發情況所影響，仍然保持專業的精神進行拍攝。她憶述：「在等待雨停的時候，我用電話拍下微雨的風景，覺得很浪漫！最終，等到夜晚天氣漸佳，順利在維多利亞港畔完成了所有拍攝。」鏡頭背後的光希更顯隨和，毫無架子地與工作人員俏皮互動，她又不時以廣東話向團隊道謝，「唔該晒」、「好靚呀」。

光希愛港式酸辣火鍋  

多次造訪香港的光希，對香港美食如數家珍。她興奮分享：「香港對我而言，是一座永遠充滿驚喜的城市。我特別喜愛這裡的火鍋，最近嘗試了一款酸辣火鍋，十分醒胃，食完立刻精神奕奕！」除了美食，她是行山愛好者。每次在港繁忙密集的行程中，依然會尋找內心的平靜，趁休假時到香港公園漫步。

光希搖滾新曲送母親

光希近年積極投入音樂創作，她興奮透露：「我最近為媽媽創作了一首搖滾風格的新曲，歌頌女性強大且獨立的性格。她很喜歡，我也希望大家會喜歡！」問及會否考慮在香港開小型音樂會？她笑而不答，只說：「我好鍾意香港 fans，希望很快有機會可以和大家見面。」談及未來發展，光希直言渴望挑戰更多元的影視角色：「有太多角色和類型我也想挑戰。我很樂意到不同國家演戲，如果可以跟香港導演合作就更加好！」

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