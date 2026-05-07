倪晨曦激罕穿透視晚裝「胸」降活動性感迷人 自爆貪靚敷面膜致精華入眼睇急症 為三子棄慶祝結婚周年改搞巴士生日會

38歲3子之母倪晨曦（Elva）今日出席美容產品活動，身穿黑色透視低胸晚裝現身的她性感迷人相當吸睛，Elva自認貪靚又經常跟化妝師偷師，不過，曾經敷面膜搞到精華入眼要睇急症，所以不敢敷面膜太近眼部，現在會帶備眼藥水在身。

倪晨曦為10位病童實現夢想

Elva與老公吳嘉釗（Vincent）婚後誕下三子，她笑言自從有小孩後，不會慶祝結婚周年，反而為兒子慶祝生日，下月到幼子Nigel生日，打算舉辦巴士主題生日會。她笑說：「細仔鍾意巴士，二仔Evren

鍾意車，而大仔Virgil就鍾意數學。」一向善心的Elva，最近為病患及天生缺陷的10位小朋友實現夢想，並在自家網上頻道節目跟大家分享。她說：「有一位行動不便嘅小朋友好想搭飛機，就帶咗佢去三亞。而另一位小朋友好想做收銀員，我問朋友借咗間餐廳，畀佢做一日收銀員，嚟緊想幫更多小朋友。」